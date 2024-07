El divertido verano de Paola Rojas y sus hijos en Grecia

Tras su triunfal regreso a la radio mexicana , Paola Rojas se toma unas merecidas vacaciones junto a sus hijos, Leonardo y Paulo , con quienes están disfrutando de Grecia, destino que eligieron para visitar este verano. Además de la compañía de sus hijos, en este viaje, también vimos a la mamá de la periodista, quien se sumó a esta aventura en la que en familia han conocido los sitios más icónicos, de este país. A través de su cuenta de Instagram, la conductora de Netas Divinas ha estado compartiendo las imágenes más espectaculares de este viaje que la ha hecho enamorarse de Grecia.

© @paolarojas A través de Instagram, la periodista compartió las fotos más especiales de este viaje

La mejor compañía para el periodista.

A pesar de estas de vacaciones, Paola Rojas no descansa ya a través de su perfil en esta red social, ha estado compartiendo los detalles más especiales, como sus posados ​​con sus hijos, quienes en agosto próximo celebrarán su cumpleaños número 13: “ Miren qué lindo, para dónde sea que volteen, por aquí se acaba de metro el sol y hay este color hermoso en el mar, por aquí esta pequeña fortaleza que es insignia de Nafplio. Ahí al fondo se ve este pueblo tan hermoso, ya saben que todo lo bonito que me encuentro se los comparto”, comentó en uno de sus videos captado en esta ciudad griega.

Con la curiosidad propia de un periodista, la presentadora ha mostrado su espíritu más aventurero en estas vacaciones: “Acompáñenme en esta caminata, vengo de nadar. Como me gusta descubrir caminos nuevos, me metí por aquí y miren nada más esto que me rodea, unos cactus hermosos que me recuerdan a mi México, lindo y querido. Hermoso es poco y ya saben que siempre que voy a un lugar bonito se los comparto”, comentó en un clip que compartió junto a la frase: “Me encanta perderme en lugares como este”.

© @paolarojas Paola Rojas y sus hijos visitaron la antigua ciudad griega de Acrópolis

Su visita a la Acrópolis

Además de la belleza natural de Grecia, Paola Rojas ha estado publicando como nunca posados ​​con sus hijos: “Gracias Leonardo y Paulo, por llenar mi vida de felicidad”, escribió junto a una foto juntos. Más tarde, madre e hijo también se retrataron en una de las antiguas ciudades griegas más conocidas: “Ni la ola de calor, ni el caos aeroportuario, ni nada, nos detuvo. ¡Lo logramos visitar la espectacular Acrópolis de Atenas!”, dijo.

© @paolarojas En esta aventura Griega, la periodista también contó con la presencia de su mamá

Además de la compañía de sus hijos, para Paola es muy especial, compartir esta aventura con su mamá: “Qué fortuna poder disfrutar así de mi mamá. Es fantástica”, escribió junto a una foto en la que vemos a la familia posando con la puesta de sol. “Estoy a punto de entrar a un lugar muy especial, nada más y nada menos que a la Acrópolis, de Atenas”, comentó la periodista en un video donde mostró algunos detalles de su visita a este lugar.