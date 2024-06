Eugenio Derbez, el padrino de lujo de Paola Rojas en su regreso al radio

En 2022, Paola Rojas enfrentó uno de los retos más grandes de su carrera cuando tras varios años de trayectoria en la radio y la televisión, tuvo que despedirse de sus noticiarios e tener un nuevo comienzo, ahora como periodista independiente. Y aunque admitió que fue duro dejar atrás toda esa historia, no dudó en emprender nuevos proyectos tanto profesionales como personales. Sin embargo, el 2024 ha sido un año sumamente especial para la comunicadora, pues ha marcado su regreso a la radio, algo que la tiene sumamente emocionada y con las emociones a flor de piel. Además, en esta nueva etapa, Paola ha contado con el apoyo de varios de su colegas y amigos famosos, entre ellos Eugenio Derbez, quien fungió como padrino de la periodista en su primer programa.

© @paolarojas La periodista inició una nueva etapa profesional

Emocionada por tener el apoyo de Eugenio en esta nueva etapa profesional, Paola agradeció al actor por acompañarla en este momento tan importante y significativo para ella. "Este es mi regreso al radio y sí, es un gran salto, es un gran inicio, es un nuevo inicio, y me emociona fuerte tener como padrino a un hombre al que quiero fuerte, admiro profundamente, y que es toda iuna insporación por lo que ha logrado profesionalmente, pero además me dio su respaldo cuando más lo necesitaba", expresó la periodista conmovida. "Eugenio Derbez, tu me dijiste lo que necesitaba escuchar para levantar la cara y seguir adelante, gracias siempre por eso, queridísimo", agregó.

Fue entonces que Derbez intervino, a través de una videollamada, y con el gran cariño que le tiene a la también presentadora del programa Netas Divinas, le desó lo mejor en su regreso a la radio. "Pau, gracias por tan hermosas palabras, pero con el talento que tienes, yo creo que eres única y tu puedes alcanzar lo que quieres, porque tienes talento, tienes cultura, eres una mujer muy elegante, atrevida, tienes todo para llegara a donde quieras", sentenció el intérprete, quien no dejó pasar la oportunidad de dejar en claro la profunda admiración que tiene por ella. "Así es que te lo he dicho y te lo diré siempre, tu talento no tiene límites y vas a llegar a donde quieras".

Lo que dijo sobre el final de sus noticiarios

A inicios de este año, Paola Rojas se sinceró con sus compañeras del programa Netas Divinas para hablar de lo difícil que fue para ella despedirse de sus dos noticiarios, el de televisión y el de radio, y de lo que esta experiencia le dejó como aprendizajes, todo esto al reflexionar sobre sus propósitos de Año Nuevo. “Yo sí cumplí mis propósitos. En realidad no me los planteé al inicio del año, todos, pero se enlazan o tienen que ver con los del año pasado”, compartió.

“Para mí el año pasado empezó con mucha oscuridad, con mucha tristeza, con mucho todo… La verdad es que mi único propósito era no desplomarme de la tristeza, porque la verdad es que me dolió mucho dejar mi trabajo”, agregó la presentadora, revelando lo duro que fue para ella enfrentarse al fin de un proyecto al que le había entregado gran parte de su vida profesional. “Entonces, mi propósito no fue: ‘¿Qué voy a hacer los próximos 12 meses?’, sino nada más decía: ‘En las siguientes 12 horas voy a hacer lo que necesito hacer para funcionar, estar presente para mis hijos y no desplomarme, aunque la tristeza me esté dilapidando’”, señaló.