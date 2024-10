Así fue el esperado debut de Paola Rojas en Imagen Televisión

Tal y como lo habían anunciado, Paola Rojas apareció esta mañana en la pantalla de Imagen Televisión, dando así inicio a una nueva etapa en su carrera profesional y en la del programa De Písa y Corre, noticiario matutino del que será la titular de ahora en adelante. Algo que ha sido celebrado por todos sus seguidores, quienes extrañaban la presencia de la periodista en un programa de este tipo, pues desde hace casi dos años Paola se había mantenido alejada de estos espacios en televisión. Es por eso que su regreso ha sido una buena noticia, especialmente para sus compañeros en la televisora, quienes se han encargado de darle una cálida bienvenida a la nueva integrante de la 'famlilia'.

© Getty Images Paola Rojas inició una nueva etapa en la televisión

Vestida de elegante rojo y con una sonrisa en el rostro, fue como Paola dio inicio a esta nueva era en su trayectoria. En punto de las 8:00 horas, la comunicadora se presentaba ante su nueva audiencia. “Bienvenidos a este nuevo espacio, bienvenidos a este tan emocionante momento, gracias a cada uno. Soy Paola Rojas y estoy fascinada de poder empezar esta nueva etapa de la mano de todos ustedes”, expresó visiblemente feliiz.

El primer programa de Paola Rojas en Imagen Televisión View post on Instagram

Con ese sentimiento que dan los nuevos comienzos, Paola pidió a sus televidentes darse la oportunidad de concerse y hacer de este espacio un lugar para todos. “Les propongo que volvamos a regalarnos esta posibilidad de empezar juntos el día con toda la información importante, gracias a quienes lo hacen posible. Valoro muchísimo que hayan pensado en mí, que me hayan dado esta oportunidad, que me tengan confianza”, agregó.

La emocionante bienvenida para Paola

Al finalizar su programa, Paola Rojas fue recibida por el equipo del programa Sale el Sol, quienes incluso la sorprendieron con una serenata al ritmo del mariachi y con un enorme ramo de flores. Ahí fue cobijada por el cariño de Paulina Mercado, Ingrid Coronado, Mark Tachar, Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Mauricio Islas, quienes se encargaron de hacerla sentir parte de su familia.

Durante esta aparición en el matutino de Imagen Televisión, Paola compartió sus primeras impresiones sobre esta nueva experiencia profesional. "Me sentí muy emocionada, pero los primeros minutos muy tensa... Hablaba yo con mucha firmeza, pero ya conforme me fui soltando los disfruté muchísimo. Todos me cobijaron muchísimo, todos me cobijaron, todo el equipo técnico son lo máximo, tengo al mejor productor de la historia", expresó conmovida. "Los disfrutó muchísimo", agregó.