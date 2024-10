Cazzu rompe el silencio y habla por primera vez de Nodal: 'Él sigue en contacto con su hija'

Luego de cinco meses de guardar silencio, Cazzu habló por primera ocasión del padre de su hija, Christian Nodal, a quien no había mencionado desde que el cantante anunció su ruptura, a finales de mayo pasado. En medio del revuelo mediático que provocó el fin de su relación y el inicio de la historia del sonorense con Ángela Aguilar, la cantante argentina había optado por no emitir ningún tipo de opinión al respecto, hasta ahora, que ofreció una entrevista al corresponsal de Ventaneando, en Argentina, en la que, por primera vez, habló de la cercanía del intérprete de Cazzualidades con la pequeña Inti.

© IG: @cazzu Cazzu dejó claro que Nodal mantiene una relación cercana con su hija.

Sus primeras declaraciones sobre Nodal

Hasta ahora, Cazzu no había hecho declaraciones entorno a su ex pareja; sin embargo, a su llegada al cumpleaños de su mejor amiga, La Joaqui, no dudó en responder los cuestionamientos del reportero que cubría este evento, en representación del medio mexicano. Sonriente y lista para pasar una noche inolvidable junto a su grupo de amigos, la artista se sinceró sobre su maternidad: "Bien, todo muy bien, gracias", comentó al inicio de la charla.

A nombre del publico de nuestro país, el reportero dijo: "Están preocupados en México con todo esto que pasó con Christian, ¿Cómo es la relación con el padre?, ¿siguen en contacto?", con la misma actitud, con la que arribó al lugar, la cantante dijo: "Sí, por supuesto, él sigue en contacto con su hija siempre".

© IG @cazzu Hace unos días, Cazzu compartió esta linda imagen de su bebé, quien el mes pasado cumplió un año de edad.

Uno de los momentos más interesantes de este breve conversación, fue cuando el reportero la cuestionó sobre las recientes declaraciones de Ángela Aguilar, quien aseguró, en entrevista con la ABC, que todas las partes involucradas en esta situación tenían conocimiento de su relación con Nodal, por lo que nadie salió lastimado: "Todo esto que pasó con el casamiento, ¿lo sabías?, ¿estabas al tanto?", a lo que Cazzu dijo: "Sí, claro que sí, lo sé".

© IG: @chulagiamb_ Cazzu aseguró que está planeando su regreso triunfal a la música.

Prepara su regreso a la música

Cazzu también habló de su pequeña Inti, quien en septiembre pasado, celebró su primer año de vida, rodeada por el amor de sus dos papás: "Muy bien, muchas gracias", dijo cuando le preguntaron cómo se encontraba su bebé. La cantante confesó que, tras regresar a la soltería, sus amigos han sido su gran apoyo: "Sí, en realidad siempre salgo", comentó.

Por último, la cantante adelantó que se encuentra trabajando en su gran regreso musical, que tiene planeado para diciembre próximo, cuando se reencuentre con su público en un Festival de Trap, que se llevará acabo en diciembre próximo: "Sí, claro que sí, estamos preparando todo para volver", comentó al finalizar esta conversación. Al interior del festejo, Cazzu mostró su lado más divertido cuando se disfrazó de empanada, para animar el cumpleaños de su amiga.