Christian Nodal responde a críticas por no felicitar públicamente a Inti en su cumpleaños

Christian Nodal y Cazzu celebraron el pasado fin de semana el cumpleaños de su hija Inti. El pasado sábado 14 de septiembre la pequeña cumplió un año de vida y a pesar de su separación, los cantantes dejaron de lado sus diferencias para celebrar a su hija con una espectacular fiesta, entre inflables, albercas de pelotas y más. Los seguidores de los cantantes notaron que Nodal, a diferencia de Cazzu, no compartió fotos ni videos a propósito del primer año de vida de su hija, sin embargo esto tiene un porqué y a través de sus redes sociales el mismo intérprete lo aclaró, asegurando que no quería exponer a su hija a los maliciosos comentarios de la gente en las redes sociales.

© @cazzu Cazzu e Inti en la fiesta de cumpleaños por el primer año de la bebé

A través de Instagram stories, el intérprete de Botella tras botella compartió un par de videos en los que habló acerca de la situación que vive con su hija, además de los motivos por los cuales no compartió fotos ni videos referentes a la celebración del primer año de la pequeña. El cantante también abordó además los rumores que se han creado en torno a la manutención de su hija, misma que quedó establecida desde hace unos meses luego de su separación con Cazzu.

"Ya andan con que, '¿por qué no subo foto de mi hija en su cumpleaños?', '¿por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales?', que esto que el otro...", empezó a decir el intérprete. "Yo soy bien consciente, no hablo con los fans, hablo de medios desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers, payasos, hasta reales, de todo tipo. ¿Cómo usan una imagen con mi hija para decir: No, que este cab** no quiere pagar manutención", dijo.

© @nodal Cazzu y Nodal con su hija Inti

El cantante agregó que no tiene "estómago" para poner atención en los comentarios negativos sobre su vida personal y que, debido a la negatividad que lo ha perseguido en los últimos meses, optó por no compartir nada de su pequeña. "Hablan tanta mi***, se inventan tanta mi***, que yo no tengo estómago para leerlos. Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hacen. Se hace un mi*** en los comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija eso? Yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien. Yo no, yo no, yo no tengo estómago para eso. Simplemente es eso", dijo.

El cantante agregó que, cuando su hija sea mayor, lo que verdaderamente importará es cuando vea que él estuvo presente en los momentos más importantes, como sus cumpleaños. "Porque yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí, que siempre intenta estar ahí para ella y que para estar con ella, 24, 26, 28 horas para poder compartir días con ella. No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos. Es una bebé".

"Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que esas sean las fiestas tan preciosas como las que se vivió. Para que no falte ropita, que vea un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada", indicó. "Entonces, hay un límite. No se metan para estas cosas. Si se cree en todo lo que pasa en redes, es un problema, no mío", señaló.

© @cazzu Nodal con la pequeña Inti

Video relacionado

Nodal viajó a Argentina para celebrar el cumpleaños de su hija junto a Cazzu. La expareja dejó de lado sus diferencias y disfrutó al máximo de la celebración. A través de sus redes, Cazzu compartió un video en el que Nodal aparece cargando a su hija, sin embargo Cazzu optó por no mostrarlo en el video. Los fans del intérprete de regional mexicano notaron que estuvo presente en el festejo y comentaron en las redes sociales su presencia. El cumpleaños de la bebé se dio en medio del inicio de su gira por Estados Unidos; será el próximo 20 de septiembre cuando el intérprete retome su serie de conciertos en San José, California, en el SAP Center.