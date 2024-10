Cazzu regala una dosis de ternura con la nueva foto de la pequeña Inti

Después del retiro temporal que se dio Cazzu en redes sociales, tras su ruptura con Christian Nodal, poco a poco, la cantante ha ido retomando su actividad en Instagram, donde, este domingo, sorprendió al publicar una nueva foto de su pequeña hija Inti, con la que puso a suspirar a todos sus seguidores. Desde el primer cumpleaños de la niña, el pasado 14 de septiembre, la cantante no había compartido imágenes de ella; sin embargo, no pudo evitar hacerlo, tras captar una tierna instantánea en la que la vemos sostener un letrero con la leyenda: "Mamá, te amo".

Con esta imagen de la pequeña Inti, Cazzu enterneció a todos sus seguidores.

El tierno de Inti a su mamá

En la imagen, vemos a Inti en los brazos de alguien (todo parece indicar que es un miembro de la familia de Cazzu), muy sonriente, sosteniendo un letrero en forma de corazón. Al parecer, este detalle fue un obsequio que la bebé le dio a su famosa mamá quien, en los últimos meses, se ha encargado de protegerla del revuelo mediático que provocó su ruptura con Nodal y la boda de este con Ángela Aguilar. Esta situación, la orilló a alejarse de redes sociales por un tiempo, hasta ahora, que todo parece, está en calma.

Desde el cumpleaños de Inti, Cazzu no había compartido imágenes de la bebé quien, cada día luce más grande y más parecida a su famoso papá, Christian Nodal. A pesar de la ruptura entre la pareja, Cazzu y Nodal se mantienen cercanos por Inti, para muestra, el gesto que tuvo el sonorense en el primer año de su hija, quien viajó por varias horas para estar presente en su fiesta, así lo confesó el cantante en redes sociales, donde pidió respeto por su labor de padre, una faceta que prefiera disfrutar en privado.

La última publicación que Cazzu había hecho de Inti fue el pasado 14 de septiembre, durante su primer cumpleaños.

El retiro temporal de Cazzu en redes

Por su parte, aunque Cazzu es un poco más abierta con sus fans y les regaló un álbum completo con fotos del cumpleaños de su hija, días después, lo eliminó y, actualmente, en Instagram, sólo existe esta nueva foto de Inti. En agosto pasado, después de un par de meses alejada de la vida pública, la argentina reapareció en el programa Esto es ¡Fa!, donde confesó que la decisión de retirarse temporalmente de las redes sociales, fue para proteger a su bebé.

En aquella ocasión, Cazzu reconoció que no quería contaminarse de la energía que se generó, tras el anuncio de su ruptura con Nodal: "Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular (...) saqué mis redes sociales, porque hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me salte una chispa. Entonces dije: 'Ni siquiera voy a tener la oportunidad de confundirme de botón'. Realmente no me atormenta, fue la responsabilidad que tuve yo", explicó Cazzu sobre su decisión.

Tras su ruptura con Nodal, Cazzu está volcada a su papel de madre.

Ángela Aguilar rompe el silencio

Desde que Nodal anunció su ruptura con Cazzu y comenzó su relación con Ángela Aguilar, los medios se dieron vuelo reportando el nuevo romance, creando una narrativa sobre el inicio de la relación, no tan apegada a la realidad, según las propias palabras de Ángela quien, hace unos días, concedió una entrevista a la ABC en la que reveló que, en su historia de amor con Nodal, nadie resultó herido: "No es como lo están retratando (...) ni siquiera conocen el 5% de la historia que intentan contar", dijo la cantante.

Aunque no mencionó directamente a Cazzu, por primera vez, Ángela fue cuestionada directamente sobre la argentina, a lo que respondió: "Todas las partes están de la mano, juntas y unidas. Todos estamos en la misma página, a nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila", dijo la esposa del intérprete de Adiós amor.