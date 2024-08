Cazzu explica su decisión de dejar las redes sociales: ‘Hay un infierno prendiéndose fuego...’

Han pasado algunos meses desde que Cazzu, a raíz de su separación de Christian Nodal, decidió tomarse un respiro de las redes sociales. A su vez, la cantante decidió borrar todo rastro de su relación con el mexicano y luego fue más allá al despejar casi por completo su cuenta de Instagram, quitando incluso las fotos con su pequeña Inti. En medio de esta ausencia virtual, se ha revelado una entrevista en la que la intérprete argentina habla de su decisión y ha ahondado en sus motivos.

© Instagram @cazzu Cazzu decidió alejarse de las redes sociales por el revuelo de su ruptura con Nodal.

Tras un largo tiempo alejada de los reflectores, Cazzu reapareció recientemente en el programa argentino Esto es ¡FA! En la entrevista, la cantante habló de su decisión de borrar las fotos de su relación con Nodal, explicando que la tomó en pro de su paz mental y para enfocarse tanto en su bienestar como en el de su hija.

Cazzu contó que tomó una decisión radical con tal y sentirse tranquila. “Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular... Y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien”, aseguró. Además, explicó que alejarse de las redes sociales no fue una reacción impulsiva, sino una decisión muy pensada.



© Instagram @cazzu Cazzu contó que ya no tiene redes sociales en su celular.

“No tengo relaciones tóxicas con las redes sociales, no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama”, agregó, dejando ver que ha aprendido a desapegarse del mundo digital. “Desde que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa”, opinó. “Entonces dije: ‘Ni siquiera voy a tener la oportunidad de confundirme de botón. Pero, realmente, no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo en las redes sociales”, aseguró.

© Instagram @cazzu Cazzu ha preferido centrarse en la crianza de su hija Inti.

Cazzu reflexionó sobre cómo en estos tiempos se ha convertido en una necesidad el mostrar en redes sociales cada aspecto de la vida, postura que ella ha preferido no adoptar tanto por su bien como el de su pequeña Inti. “Yo tengo una hija y tengo las mismas preocupaciones, pero yo sé mis responsabilidades o no tener redes sociales o buscar las herramientas para decirle: 'Amor, esta no es la vida real'”, dijo.

© Instagram @cazzu Cazzu ha dejado ver lo dedicada y amorosa que es como mamá.

“Yo desde hace mucho no estoy en el top 50 de la música, la mayoría de las personas que están acá saben quién soy, yo siento que me va bien, yo me autopercibo como una persona con éxito. Tengo un montón de seguidores... Al final siento que la vida como tal es como una red social, somos responsables de todo, cómo consumimos todo y dejamos de consumir, las redes sociales entran en ese equipo de cosas que hay que aprender a hacerse responsable”, opinó.

Sus días con Inti

Aunque Cazzu no dio muchos detalles sobre su hija, sí dejó ver que actualmente está enfocada en ella. “Desde hace un año no saco un disco, desde hace un año no saco música, yo no hago nada, chicos. Estoy en mi casa y no hago nada. Tejo y estoy haciendo un libro silencioso de pañolenci para mi hija”, contó, dejando ver su lado más dulce como mamá.

Inti cumplirá su primer año de vida el próximo 14 de septiembre, pero hasta ahora lo relacionado con el festejo es un misterio. Dada la postura que ha asumido su madre con respecto a las redes sociales, es probable que la pequeña disfrute de una celebración íntima alejada de los reflectores.