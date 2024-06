Cazzu reaparece junto a Inti en redes y rompe el silencio: ‘Mi bebé es mi prioridad’

En medio del revuelo mediático que provocó la exclusiva que Ángela Aguilar y Christian Nodal concedieron a HOLA! AMÉRICAS confirmando su noviazgo, Cazzu, mamá de la hija del cantante, rompió el silencio y a través de su cuenta de Instagram difundió un comunicado en el que revela cómo se encuentra. La cantante argentina también compartió una tierna imagen junto a su bebé, la pequeña Inti quien, en estos momentos, es su prioridad. En su texto, anunció que se tomará un tiempo fuera de redes sociales para centrarse en ella, en su bebé y en su trabajo.

Inti, su prioridad

En una de sus historias, Cazzu escribió: “Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados es una pena inmensa. Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control”, se lee en la primera parte del comunicado.

Sincera, Cazzu continuó: “Por eso les regalo estas palabras: Me siento en la necesidad de hecerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bello o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas”, finalizó.

El cierre de un ciclo

Además de este mensaje, Cazzu publicó otra historia con una frase que resultó muy reveladora, ya que, de alguna manera, es su forma de cerrar este ciclo: “Ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”, se lee junto a un emoji con un corazón roto cubierto con una venda. Además de este comunicado, Cazzu también incluyó una tierna imagen junto a su bebé, la pequeña Inti, quien es su refugio en estos momentos.

En las últimas semanas, Cazzu ya se había mostrado distante de las redes sociales donde, sus publicaciones más recientes fueron historias junto a su hija. Ahora sabemos que tras la ruptura con Nodal, ha decidido refugiarse en su bebé y en preparar su regreso a los escenarios. En el pasado, la cantante reveló a Ventaneando que no estaba acostumbrada a lidiar con la atención de la prensa: “Es muy difícil, porque no soy mediática, yo sólo hago música, de todo lo demás que pasa... realmente no entiendo muy bien cómo funciona la prensa, me genera un mucho conflicto ver a un montón de personas mintiendo sobre uno”, declaró en diciembre del 2022, durante una visita a México.