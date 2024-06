Con Inti en sus brazos, Cazzu reaparece en redes sociales

Después de hacer pública su ruptura con Christian Nodal, Cazzu centra toda su atención en su hija Inti y en su regreso a los escenarios. A sólo unos días de haber compartido un vistazo del nuevo cuarto de su bebé, ahora, la cantante argentina reapareció en Instagram para publicar una tierna foto al lado de la pequeña. Hace unas horas, la intérprete de Brinca, sorprendió a sus más de 13.5 millones de seguidores en esta red social con una foto al lado de su hija, con quien aparece disfrutando de un especial momento de madre e hija.

Inti, su lugar seguro

Desde la comodidad de su nuevo hogar, Cazzu publicó una foto que alguien le tomó, en la que aparece mostrando su belleza natural, de cara lavada, usando su pijama y con Inti en los brazos. En esta imagen, vemos cómo la bebé se acurruca en su pecho, mientras la cantante la arropa amorosamente. Como ocurrió con su última publicación, esta nueva imagen de Cazzu e Inti se viralizó rápidamente.

Como en todas las fotos que comparte de Inti, la bebé derrochó ternura con un suéter a crochet, con figuras de rosas y moñito blanco en la cabeza, un atuendo ideal para descansar en los brazos de su mamá. Tras la ruptura con el padre de su hija, Cazzu se ha concentrado en esta nueva etapa con su hija: “Que me saquen todo menos vos”, le escribió en abril pasado a su bebé, en un álbum de imágenes donde las vemos en el estudio de grabación, sólo un par de semanas antes de hacer pública su separación con Nodal.

La discreción de Cazzu

En diciembre del 2022, poco tiempo después de haber comenzado su relación con Nodal, Cazzu comentó en entrevista con Ventaneando, lo nuevo que era para ella lidiar con los señalamientos de la prensa: “Para es muy difícil, porque no soy mediática, yo sólo hago música, de todo lo demás que pasa... realmente no entiendo muy bien cómo funciona la prensa y me genera un mucho conflicto ver a un montón de personas mintiendo sobre uno”, comentó en aquella ocasión.

Luego de su separación de Nodal, Cazzu ha optado por mantener un perfil bajo y, a diferencia de su ex, quien en los últimos días ha concedido algunas entrevistas para el programa Hoy y El Gordo y la flaca, la cantante ha preferido guardar silencio sobre la situación y refugiarse en su hija y en esta etapa que viene acompañada de nueva música. Aunque no ha querido hablar, la argentina sí ha querido compartir con sus seguidores este tipo de momentos con su bebé quien, desde que nació, se ganó el cariño del público.