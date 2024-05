Cazzu muestra un vistazo de sus ‘nuevos comienzos’ junto a su pequeña Inti

Hace exactamente una semana, Christian Nodal y Cazzu sorprendieron a todos al anunciar su separación. La ahora expareja dejó clara su postura de mantener una relación cordial y respetuosa mientras comparten la crianza de su pequeña Inti. La cantante argentina está decidida a seguir adelante, y no solo retomando su carrera en la música, sino iniciando una nueva etapa como mamá junto a su bebé.

Cazu y Nodal están comprometidos en el bienestar de su hija.

Este 30 de mayo, ‘La Jefa’ tomó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores un vistazo del nuevo ciclo que está iniciando. “Nuevos comienzos”, escribió junto sobre una foto del nuevo cuarto de su hija, al cual aparentemente le faltan algunos detalles para que quede listo para habitar. En la imagen se veía una cama con forma de casa y sin colchón, un juguetero y una repisa a juego, además de una mecedora de caballito.

La foto probablemente fue tomada por la misma Cazzu, pues ella no salió a cuadro. En cambio, se ve a su bebé en los brazos de una mujer entrando a la habitación con una gran sonrisa. Aunque la intérprete no etiquetó a nadie en su post, no sería raro que se tratara de alguien de su familia, pues tras el anuncio de su separación, se ha refugiado en los suyos.

Cazzu está lista para iniciar una nueva etapa.

Con la publicación de la cantante, se entiende que ha decidido dejar la casa que compartía con Nodal en Buenos Aires. En abril del año pasado Cazzu había comentado en una entrevista que el cantante mexicano había decidido instalarse con ella en tierras argentinas. “Él vive conmigo aquí. Nos la pasamos viajando, pero nuestra casita la tenemos acá”, contaba en el programa Noche al Dente (América TV).

En diciembre de 2022 se reportó que Nodal había adquirido una casa en una zona exclusiva de Buenos Aires. En aquel momento se rumoró que podría tratarse de un obsequio para Cazzu, aunque también se mencionó la posibilidad de que tuvieran pensado vivir juntos ahí, algo que finalmente ocurrió cuando formaron una familia con su hija Inti.

La cantante argentina está decidida a seguir adelante tras su separación.

La polémica que alcanzó a la expareja hace poco

Hace unos días, Christian reveló a la periodista dominicana Luz García que mientras viajaba a Francia con Cazzu e Inti, sufrió un robo en su casa en Argentina. “Fue el mismo día que viajamos a París, entraron a las cuatro de la mañana. Ella tiene una hermana, que en ese momento se acababa de casar, y amarraron a su esposa y a mi cuñada, les quitaron sus anillos y se robaron dinero”, contó el cantante.

Sin embargo, tras estas declaraciones surgieron versiones que apuntaban a una supuesta responsabilidad de Cazzu y su familia en el robo, aseveración que Nodal no tardó en desmentir. “Les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta. A la prensa, que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina”, expresó el mexicano. “Están dañando a personas buenas que amo, que respeto, y no merecen este dolor. No crean todo lo que leen”, expresó.