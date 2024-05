Christian Nodal y su petición más sentida ante la polémica: ‘Paren con el odio hacia mi familia’

Dispuesto a poner un alto a las especulaciones, Christian Nodal alzó la voz para defender a su expareja, Cazzu, y a los cercanos a la cantante, tras haber sido señalados por un comunicador como los supuestos responsables de un robo cometido en su residencia, en Argentina, cuando este viajaba por Francia. El intérprete lanzó un contundente mensaje en el que pide parar con las agresiones hacia los suyos, sin olvidar lanzar una advertencia a sus seguidores sobre las repercusiones de las noticias falsas, las cuales afectan a sus seres queridos.

Christian Nodal se pronunció con un mensaje en el que defendió a la madre de su hija.

El mensaje de Nodal

Cercano como suele ser a sus fans, Nodal reaccionó a la polémica con un texto publicado en sus historias de Instagram la mañana del 29 de mayo, palabras en las que pide de manera directa detener los señalamientos. “Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta. A la prensa, que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina…”, expresó el intérprete en las primeras líneas de la publicación, la cual ha sido dada a conocer horas después del revuelo provocado por las declaraciones del periodista argentino, quien abordó el tema del robo en una charla con un medio mexicano.

A raíz de lo acontecido, la atención mediática ha crecido sobre los suyos, y esto ha generado una ola de reacciones negativas, así lo ha dejado ver el cantante, quien ha hecho de manera puntual esta petición, especialmente por el bien de su hija, la pequeña Inti. “Están dañando a personas buenas que amo, que respeto, y no merecen este dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras, por el bien de mi hija y su familia. Gracias.”, finaliza el mensaje.

Christian Nodal pidió parar con las acusaciones a Julieta y a su familia.

Desmienten responsabilidad de Cazzu y su familia en robo

Frente al panorama que se ha suscitado a raíz de lo dicho por el comunicador argentino, la agencia de relaciones públicas de Christian Nodal se puso en contacto con HOLA! AMÉRICAS para desmentir de manera categórica que Cazzu y su familia tengan responsabilidad en el robo, tal como fue sugerido por la persona encargada de conversar con un periodista en México. De esta manera, el cantante y su círculo cercano pone punto final a la polémica, la cual se suscita días después de su ruptura sentimental, un tema sobre el que ambos han mantenido total discreción. Por ahora, la expareja se enfoca en brindar amor y cuidados a su hija Inti, cumpliendo de manera puntual con este compromiso.

Nodal se manetiene enfocado en su carrera musical.

¿Qué fue lo que sucedió?

En días pasados, Christian acudió a conversar al podcast de la periodista dominicana Luz García, espacio en el que habló de su mudanza a Argentina, país del que es originaria Cazzu. En la charla, relató parte del robo que sufrió en su domicilio mientras él y la madre de su hija se encontraban en Europa. “Fue el mismo día que viajamos a París, entraron a las cuatro de la mañana. Ella tiene una hermana, que en ese momento se acababa de casar, y amarraron a su esposa y a mi cuñada, les quitaron sus anillos y se robaron dinero…”, explicó el cantante.