Cazzu da vuelta a la página y se refugia en su mejor amiga

Discreción es la palabra que define a Cazzu, tras su comentada ruptura con Christian Nodal. En medio de la tormenta mediática que ha provocado la noticia del nuevo romance del mexicano con Ángela Aguilar, la cantante argentina guarda silencio y se refugia en los brazos de sus seres queridos. Después de semanas alejada de redes sociales, hace unas horas, reapareció en Instagram, pero no en su perfil, sino en el de su mejor amiga y quien se ha convertido en su apoyo incondicional en estos momentos, Joaquinha Lerena, mejor conocida como La Joaqui, quien publicó una foto junto a Cazzu y a la pequeña Inti.

© IG @lajoaqui Esta es la imagen que 'La Joaqui' compartió con sus seguidores junto a Cazzu e Inti

El refugio de Inti y Cazzu

Luego de días alejada de los reflectores, Cazzu posó con su amiga para una foto que la trapera compartió en una de sus historias. En la imagen, vemos a la intérprete de Brinca, en segundo plano, lanzando una discreta sonrisa a la cámara y mostrando, una vez más, su belleza natural de cara lavada, tal como la hemos visto en sus últimas publicaciones. En primer plano, vemos a La Joaqui cargando a Inti quien aparece de espaldas mirando a su mamá.

Como era de esperarse, la foto causó sensación entre los más de 4.9 millones de seguidores de La Joaqui quien, a inicios de este mes -luego de que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su romance en exclusiva para HOLA! AMÉRICAS- le expresó públicamente su apoyo a Cazzu, con una entrañable publicación en la que eligió una foto de la cantante junto a sus dos hijas, Shaina y Eva, además, de una imagen de las niñas junto a Inti, un guiño que la intérprete de Tú y tú agradeció en los comentarios donde escribió: “¿Cómo explicar la felicidad en fotos?: La felicidad en fotos. Las amo de manera descomunal mis niñas, mis angelitos”.

© IG @cazzu Esta fue la última foto que Cazzu compartió en sus historias de Instagram

Una amistad a prueba de todo

La entrañable relación de amistad de Cazzu y La Joaqui quedó plasmada en el tema Glock, de 2022, donde recordaron en el videoclip uno de los capítulos más retadores de su historia juntas. Fue la propia Joaqui quien, en 2021, contó en el programa argentino, Podemos Hablar, cómo Cazzu la salvó en su momento más oscuro: “Cuando tuve a mi segunda nena, estaba en una situación bastante violenta, no tenía redes sociales ni nada, el único número que me sabía era el de Cazzu, la llamé, le dije: ‘Estoy acá, tengo miedo de que me pase algo o que me muera y mis hijitas’, me dijo: ‘Bueno ya tienes listo un departamento, te va a ir a buscar un auto’. Agarré una bebé acá y a otra acá y me fui. Ahí viví hasta que me reacomodé y volví a hacer música. Me levanté más arriba de donde me caí”, recordó entre lágrimas la cantante.

© IG @Cazzu Hace un par de semanas, Cazzu publicó esta imagen, junto a un comunicado reaccionando a la nueva relación de su ex

Sobre ese retador episodio que vivió con su amiga, Cazzu también habló públicamente en 2022: “La Joaqui es un ejemplo de volver a la vida. Para mí fue muy duro, porque una cosa es militar, otra cosa es leer las noticias y otra cosa es que tu amiga esté entre la vida y la muerte. Tuve mucho miedo de perderla. Me emociona mucho que lo haya contado, era como nuestro secreto. Ella a mí me ha enseñado que te puedes caer hasta el infierno y empezar de nuevo”. Ahora, que es Cazzu quien atraviesa por un momento complicado en lo personal, La Joaqui se ha mostrado cercana e incondicional, como ella lo hizo cuando más la necesitó.