Nicki Nicole habla sobre Inti, la hija de su amiga Cazzu: ‘Es la mejor bebé del mundo’

El pasado 13 de septiembre Cazzu celebró por todo lo alto el primer cumpleaños de su hija Inti. En la fiesta también estuvo presente Christian Nodal, el padre de la pequeña, a quien no le importó hacer un vuelo de horas con tal y estar con su retoño. Nicki Nicole fue una de las invitadas al festejo, y tras el inolvidable día que vivió con su amiga y su hija, ha compartido algunos detalles y se ha deshecho en halagos hacia la bebé.

© Instagram @cazzu Cazzu le organizó una hermosa fiesta de cumpleaños a su hija Inti.

A propósito de su gira Alma Tour, la cual incluirá un concierto en México, Nicki concedió una entrevista al programa Hoy (Televisa), y entre otros temas habló de su amistad con Cazzu y de su reciente asistencia a la fiesta de su hija. “Con Cazzu somos amigas hace mucho, mucho tiempo, la verdad”, aseguró la intérprete de Ojos Verdes.

“Estuve en el cumple (de Inti) fue increíble. Estoy muy agradecida (con Cazzu) de que me haya dado ese espacio de conocer a Inti porque para mí es la mejor bebé del mundo”, agregó la cantante argentina de 24 años. Sincera, Nicki confesó no estar acostumbrada a convivir tan cercanamente con bebés, por lo que fue una experiencia especial.

© Instagram @nicki.nicole Nicki Nicole asistió a la fiesta por el primer cumpleaños de Inti.

“Sé que (la maternidad) no es para mí. Realmente, me pongo muy nerviosa cuando la tengo como upa (en los brazos), como decimos en Argentina, porque nunca tuve tanto contacto con un bebé”, admitió. “Inti es muy paciente conmigo porque soy como la tía desvinculada del proyecto, pero lo intento”, agregó.

Un día después de la fiesta, en el que fue oficialmente el cumpleaños de Inti, Nicki compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos de la fiesta, dejando ver no solo lo bien que se la pasó, sino el gran cariño que siente por Cazzu y su pequeña.

© Instagram @nicki.nicole Nicki Nicole compartió en sus redes sociales esta linda foto de Inti.

© Instagram @nicki.nicole Nicki compartió algunos vistazos de la celebración cumpleañera de Inti.

“Inti Lover, Feliz de verlas felices, las amo. El mejor cumple”, escribió la cantante argentina. Cazzu no fue indiferente a estas palabras, y le respondió en el mismo tono. “Te amamos inmensamente”, escribió la ‘Nena Trampa’.

Cazzu y Nodal, juntos en el primer cumpleaños de su hija Inti

¿Alista una colaboración con Cazzu?

La fiesta de Inti no fue la primera vez que Nicki Nicole se ha dejado ver con Cazzu, pues anteriormente han coincidido en fiestas y conciertos. Ante la gran cercanía que hay entre ellas, y la pasión por la música que las une, no sería para nada descabellado pensar que pronto hagan alguna colaboración en el estudio de grabación. Sin embargo, en su entrevista con el matutino mexicano, la intérprete de Mamichula reveló que por ahora no hay un proyecto concreto de ambas.

“Con Cazzu estuvimos haciendo algunas cosas, pero más en el plan de juntarnos a hacer música. No sabemos si realmente vamos a sacar (alguna canción) porque todavía no hay nada en concreto. Pero hacía mucho tiempo de que no nos juntábamos en el estudio y la verdad es que la pasamos muy bien”, explicó. “Siento que ambas somos de tantos mundos que puede suceder cualquier cosa, así que estamos planeando cositas”, agregó.