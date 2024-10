Ángela Aguilar defiende su relación con Nodal: 'A nadie le rompieron el corazón'

A sólo unas horas de haber debutado en una alfombra roja, de la mano de su esposo, Christian Nodal, Ángela Aguilar concedió a la ABC News Live, su primera entrevista en inglés, en la que habla de su historia de amor. Más sincera que nunca, la hija menor de Pepe Aguilar, recordó algunos detalles del inicio de su relación y de las razones por las que decidieron poner en pausa sus sentimientos, por primera vez, confesó que su reencuentro ocurrió cuando Nodal estaba soltero y que ninguna de las partes involucradas en la historia resultó herida. Aunque no hizo referencia directa a Cazzu, ex pareja de Nodal y mamá de su hija Inti, la cantante desestimó la versión de que su recuentro amoroso con Nodal haya ocurrido cuando él estaba en pareja.

© Alberto E. Rodriguez Hace unos días, Ángela y Nodal debutaron en una alfombra roja como pareja en Los Ángeles.

Su verdad

En uno de los fragmentos de esta entrevista que se han viralizados destaca el momento en el que la reportera le pregunta a Ángela, sin rodeos, "¿Cuál es la historia real?", a lo que la cantante respondió: "No es lo que están retratando y no me siento como en este momento de mi vida, realmente no siento que tenga que explicarle nada a nadie, creo que la gente está siendo villanizada y creo que la gente está siendo mal retratada, creo que no están retratando cómo debería de ser", dijo sobre la narrativa de su relación que han manejado algunos medios.

La cantante explicó que le resulta curiosos que se comente sobre su relación, sin conocer la verdad: "Ni siquiera conocer el 5% de la historia que intentan contar, pero está bien, porque eso es lo que vende y estamos en una industria y aquí es donde se trabaja, ¿ya sabes?". Fue en ese momento que Ángela insinuó que Christian ya no estaba con Cazzu cuando comenzaron: "Todas las partes de la mano están juntas y unidas. Todos estamos en la misma página, a nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila", añadió.

© IG @nodal Christian Nodal y Ángela Aguilar aseguró que entorno a su historia de amor a nadie se le rompió el corazón.

Nadie resultó herido

Ángela explicó que, antes de que se hiciera público, sus seres más cercanos ya lo sabían: "Meses antes de que supieran que ya estábamos bien", dijo, mientras la reportera le especificó: "Por nosotros, ¿te refieres a todas las partes involucradas, Christian y Cazzu?", a lo que ella respondió: "Todas las partes involucradas, estaban bien con la situación, sabían lo que estaba pasando, lo compartimos, porque eso es lo que, como gente pública, desafortunadamente, tenemos qué hacer, porque no es solo tu relación, es la relación de todo el mundo".

A pesar del ruido mediático que desató su relación, en privado, Ángela está disfrutando de la vida que soñaba junto al amor de su vida: "Todos estamos felices, somos adultos, sabemos cómo sobrellevar esta situación y no es lo que ven en las redes sociales (...) Soy súper respetuosa de mi esposo y de todo lo que lo rodea. Estamos trabajando en algo juntos y la vida es tan increíble en este momento, cuando apago mi teléfono, puedo disfrutar de lo increíble que es la vida", reconoció.

© IG @angela_aguilar_ La cantante confesó que, en el pasado, Christian le rompió el corazón.

Su sorprendente revelación

En esta entrevista, Ángela sorprendió al revelar por qué terminó la primera etapa en su relación: "Christian me rompió el corazón hace tiempo, pero ahora no está roto, está sanado". Ahora que está felizmente casada, la cantante ha plasmado su felicidad en un par de canciones, pero reconoce que su estilo continúa intacto a pesar del amor: "Es una locura, porque desde que me casé, solo he escrito canciones sobre despecho, creo que he escrito dos canciones de amor, pero soy una especie de dolida del corazón, él sabe que lo amo, así que está bien", dijo para luego añadir: "Pienso que siempre he sido una despechada", haciendo referencia a su música.