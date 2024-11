Más sincera que nunca, Adamari Lopez revela si mantendría a un hombre: 'Lo he hecho ya'

Desde la comodidad de su camerino, Adamari López ofreció una de sus entrevistas más sinceras en las que habló como nunca de su pasado amoroso. El encargado de guiar esta conversación fue el también conductora de Univisión, Jomari Goyso, quien le hizo honor al nombre de la sección que realiza para Despierta América, Más moda, menos filtro y de manera frontal cuestionó a la presentadora sobre los temas que prefiere no ventilar en público, como sus inseguridades, sus deseos de encontrar al hombre de su vida, además de confesar que nunca ha recibido un regalo, por parte de un galán, que sea más costoso que los que ella se compra: "A lo mejor yo no exigía", reconoció.

© IG @adamarilopez Adamari López bromeó al recordar que nunca se ha sentido incómoda a la hora de apoyar a sus parejas económicamente.

Su sueño en el amor

Como pocas veces, Adamari se abrió de capa para responder los cuestionamientos del experto en belleza y moda quien, mientras escucha a la presentadora, echaba un vistazo en el vestuario de la puertorriqueña. La charla comenzó cuando el periodista de espectáculos le preguntó sobre la reciente declaración de López acerca de encontrar un amor lindo para el resto de sus días: "La realidad, me gustaría un matrimonio que dure para toda la vida. Un hombre que tenga ese mismo sentimiento y deseo de estar con una pareja para toda la vida, sin ser infiel".

Fue entonces que comenzaron a hablar de lo complicado que resulta para las mujeres exitosas, hoy en día, encontrar un compañero que entienda su posición: "Uno tiene que ceder, pero la persona tiene que valer la pena para ceder", explicó. Con 53 años de edad, la presentadora tiene muy claro lo que busca en una pareja: "Quiero seguir siendo la mujer independiente que soy, pero quiero tener un compañero que quiera ir al cine conmigo, viajar conmigo, que vayamos a cenar".

© IG @adamarilopez La conductora reveló que, desde su separación de Toni Costa, no se ha vuelto a enamorar.

¿Mantendría a una pareja?

Ante los deseos de encontrar a su pareja ideal, Jomari planteó la posibilidad de que ese hombre atravesara por una crisis económica: "¿Mantendrías a un hombre?", sincera, Adamari sorprendió al decir: "'¿Te tengo que responder eso? Lo he hecho ya", aseguró. La puertorriqueña reconoció que esa situación nunca le ha quitado el sueño: "No me ha importado nunca. Yo quiero un hombre que quiera compartir una vida conmigo".

Haciendo referencia a la apertura de Adamari por apoyar económicamente a sus parejas, el periodista bromeó con el hecho de presentarle a alguien en esa situación, momento en que Adamari aclaró: "Eso me pasó ya, ahora quiero otra cosa". Cuando le preguntó si tras su separación del papá de su hija, Toni Costa, se ha vuelto a enamorar, dijo tajante: "No, de mi hija, nada más".

Video relacionado

© Getty Images La puertorriqueña reconoció que ninguna pareja le ha dado regalos costos.

El regalo más inesperado

En un acto de honestidad, Adamari reveló que ninguna de sus parejas le han hecho regalos costos: "Si te soy sincera, nunca nadie me ha regalado nada que... a mí nadie me ha mantenido", "¿ni joyas?", preguntó Jomari, a lo que Lopez dijo: "El anillo de matrimonio", haciendo referencia a la pieza que Toni Costa le entregó el día que se comprometieron; sin embargo, nunca se casaron: "Nada más caro de lo que me he comprado yo, es lo que te quiero decir", aclaró.

Si revelar el nombre de la pareja que lo hizo, recordó el original obsequio que recibió una vez: "Una Navidad me tocó una hamaca", recordó divertida, mientras reconoció que con todo el dinero que ha invertido en ropa y zapatos, podría ya haberse comprado varias propiedades.