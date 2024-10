Entre lágrimas, Adamari López cuenta cuál fue el sueño que le faltó por cumplir con sus papás

De todos los proyectos en los que trabaja Adamari López, en el que más transparente se muestra es en el podcast que tiene con Chiquibaby, donde hace unas horas hicieron llorar a sus suscriptores con el último episodio, en el que la mexicana abrió su corazón sobre el reciente fallecimiento de su mamá. Convertida en uno de los apoyos más importantes de su amiga en estos momentos, la puertorriqueña recordó cuando ella pasó por lo mismo y tuvo que despedir a sus papás, pese a que tenía mucha ilusión de que la vieran convertida en madre. La conductora se quebró al lamentar que su papá, quien falleció sólo tres semanas antes del nacimiento de su hija Alaïa, no haya podido conocerla.

© IG: @chiquibabyla En el último capítulo de su podcast, Stephanie Himonidis 'Chiquibaby' habló del sensible falleicmiento de su mamá.

Un deseo pendiente

Con la emoción a flor de piel, Adamari intentó consolar a Chiquibaby quien, en varios momentos, se mostró indispuesta para hablar: "En tu casa llora, deja salir ese sentimiento de dolor que tienes es normal, a todos nos pasa, cuando una persona querida se nos va", dijo López. La presentadora se solidarizó con su amiga a quien le contó: "Cuando yo perdí a mi mamá, yo no estaba al lado de mi mamá y es una de las cosas que muchas veces me reprocho, porque digo: 'No estuve al lado de ella para despedirme', pero eso también es egoísta de mi parte, porque cada quien tiene su momento".

Después de experimentar la partida de su mamá, en 2012, Adamari recibió otro duro golpe en 2015, cuando tuvo que despedir a su papá: "Te puedo entender perfectamente, mi papá y mi mamá no están, yo no puedo estar en el lado de los dos, ellos sí tuvieron enfermedades que me fueron quizá preparando, pero uno nunca está preparado para la partida de un papá, no importan cuan buen relación tengas con ese ser querido que te dio la vida", explicó la puertorriqueña.

© IG @adamarilopez Adamari López recordó que su papá murió sólo tres semanas antes de que naciera Alaïa.

El recuerdo que no tendrá

Sincera, Adamari reconoció que le hubiera encantado que sus papás conocieran a Alaïa y recordó como su papá estuvo a punto; sin embargo, el destino tenía otros planeas para la familia: "No es fácil, yo también hubiera querido que Alaïa conociera a mis papás. Mi papá falleció tres semanas antes de que Alaïa naciera, me quedé con las ganas de que la vieran, la tocara y la cargara en sus brazos de tener una foto con ellos".

Video relacionado

© IG: @adamarilopez La conductora reconoció que le hubiera encantado que sus papás conociera a Alaïa.

A más de 22 años de haber perdida a su mamá y a casi una década de la partida de su padre, reconoció que ese sentimiento todavía sigue muy presente: "Al sol de hoy, me siguen doliendo, pero sé que a lo mejor no están sufriendo, no están pasando por esa enfermedad que los hacia sentirse tan mal". A pesar de que la muerte de sus padres fue un duro golpe, la conductora reconoció que sabe que ahora se encuentran en un sitio donde el dolor físico ya no es parte de su realidad: "Hubiera preferidos no verlos sufrir tanto, por tanto tiempo".

La mujer más especial

El pasado 10 de mayo, en el programa especial de Desiguales del Día de la madre, Adamari López se rompió al recordar a su mamá, de quien no pudo despedirse: "Mi mamá fue una mujer muy especial, nos lleno de amor a mi hermano y a mí, yo creo que a todos nos hace mucha falta, entendemos que ella ya no está con nosotros, no me pude despedir como me hubiera gustado, yo estaba, cuando ella partió de camino a verla y no pude llegar a darle un abrazo viva. La extraño muchísimo y me hubiera gustado que conociera a mi hija y que me ayudara en su crianza y educación", dijo en aquella ocasión.