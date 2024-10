Adamari López aprende de sus errores y revela lo que no quiso repetir con Toni Costa

Adamari López siempre ha sido muy sincera sobre los detalles de su vida amorosa, sin temor a contar lo bueno y lo malo que ha vivido en pareja y cómo ha reflexionado sobre ello. Tras haber vivido dos relaciones serias y formado una familia, la presentadora compartió su experiencia personal y cómo buscó no repetir los errores que cometió en su matrimonio con Luis Fonsi cuando se dio una oportunidad al lado de Toni Costa.

"En mis relaciones, en esas últimas dos que fueron como importantes... creo que en la primera me pasó que sí, que teníamos muchos amigos alrededor y casi nunca salíamos solos. Eso lo aprendí", dijo honesta durante el programa Desiguales, de Univision.

Curiosa, su compañera Migbelis Castellanos cuestionó si ese detalle de salir mucho en grupo había afectado a su matrimonio con el cantante, y 'Ada', aseguró: "Pensaría que sí, tú tienes que tener tiempo con tu pareja, no es que vayas del trabajo con los amigos o la familia; sino que haya esa relación en donde puedas compartir a solas con tu pareja".

Y sobre cómo no quiso repetir conductas, añadió que se esforzó por mantener una rutina distinta con Toni y sin dejar a un lado los compromisos sociales: "Creo que (al ser) muy consciente de que eso había pasado en la primera relación, traté de tener una vida un poco más variada. Viajábamos solos, como pareja, y nos dedicábamos tiempo a los dos. Salíamos a comer él y yo como pareja, pero también íbamos de viaje con amigos y también con la niña".

Su sueño de tener un matrimonio de por vida

Días atrás, Adamari abrió su corazón para revelar el deseo familiar que siempre tuvo y que se hizo realidad a medias. Durante uno de los segmentos del mismo programa, expresó: "He querido un matrimonio que me dure para toda la vida y que sea feliz y no se ha logrado del todo, así es que, lo que pienso, es que me tiene que llegar en algún momento ese hombre que sea para toda la vida".

Sobre una segunda oportunidad con sus exes, en uno de los episodios de su podcast Ada y Chiqui de Show, confesó: "En las relaciones que he tenido, la decisión de una separación siempre ha sido algo definitivo. Yo siento que cuando uno está emparejado, terminar y volver, ese jueguito es algo que yo no sé hacer".