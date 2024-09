Adamari López se sonroja al recordar su primer beso de telenovela

Con la sinceridad con la que se maneja en los capítulos del podcast Ada & Chiqui de Show , en el episodio más reciente, Adamari López recordó la pena que sintió cuando tuvo que hacer su primera escena de beso en una telenovela. Debido a su falta de experiencia en este tipo de secuencias, la puertorriqueña recibió un comentario de su compañero de actuación quien, por cierto, más adelante era su novio . Apenada por pensar que los besos de telenovela eran iguales a los de la realidad, la conductora recordó aquel bochornoso momento.

Llevó la realidad a la ficción.

Mientras hablan del tema “Las primeras veces”, Adamari recordó su primer beso en un melodrama: “En mi primera escena romántica de beso, como yo ya sabía besar de verdad, pensé que en la telenovela era igual que un beso en la vida real. Me tocó con un actor que se llama Jorge Castro que después, también fue mi novio, era mayor que yo, yo no llegaba ni a los 20 años”, narró la actriz quien ese día supo que existía una técnica especial para los besos de telenovela.

Tomando en cuenta que era su primera escena de este tipo, su compañero de trabajo se tomó el tiempo de explicarle cómo se daba un beso frente a las cámaras: “Me corrigió, porque ese beso que di se lo di como si fuera un beso de verdad y me dijo: 'Muy chévere y todo, pero los actores no se besan así, porque eso significaría que te faltaran el respeto, un beso de telenovela, no involucra o no envuelve lengua” y yo le metí la lengua”, recordó entre risas la actriz.

El primer amor

Durante este programa, Adamari también echó un vistazo al pasado para hablar de su primer amor, el joven puertorriqueño que la conquistó en la juventud: “Mi primer amor debe haber sido Freddy Peguero, Dios estoy dando nombres y apellidos y son de mí mismo pueblo, todos se van a enterar. Freddy fue ese novio que tuve más consciente y madura, fue esa ilusión con el que uno piensa que va a durar toda la vida”, reconoció.

