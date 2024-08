Adamari López revela cómo fue relacionarse con hombres más jóvenes que ella

De sus experiencias amorosas, Adamari López atesora grandes aprendizajes. Años atrás, mantuvo una mediática relación con Luis Fonsi, de quien se separó en 2010, y posteriormente unió su vida a la de Toni Costa, cuya ruptura ocurrió en mayo de 2021. A pesar de los giros en ese sentido, la conductora de televisión se siente plena por estar segura de lo que en estos momentos desea, como el hecho no volver a establecer algún vínculo sentimental con hombres de menor edad que ella. La presentadora habló de esta situación con total apertura, sin dejar de mencionar lo que esperaría de un nuevo prospecto.

© Getty Images Adamari López habló como nunca de sus relaciones pasadas.

La confesión de Adamari sobre sus ex

Abierta como suele ser al abordar aspectos de su entorno personal, Adamari habló en específico de su tiempo de romance con Fonsi y Toni, quienes eran menores que ella, algo que de alguna manera pudo haber sido determinante en el curso de su historia juntos. “Fonsi era 7 años menor que yo y Toni era 12 años menor que yo. Yo no había tenido antes relaciones con chicos que hayan sido menores que yo, esas han sido mis dos relaciones con chicos menores. Ninguna de las dos me funcionaron…”, explicó la boricua durante el programa en el que participa, Desiguales, de la cadena Univision.

En perspectiva, Adamari se siente segura de lo aprendido durante esas relaciones, dispuesta a no tener nada más que ver con algún galán menor que ella. En ese sentido fue muy puntual al reiterar su postura. “Ahora a mis 53 no volvería, pienso yo, a tener una relación con un chico menor porque ya tuve dos experiencias y ninguna de las dos me funcionaron…”, explicó en su intervención. De esta manera, la presentadora hace evidente otra parte de su entorno personal que ha provocado gran interés entres sus seguidores, quienes de alguna manera logran identificarse con mucho de lo que comparte en sus espacios.

© @adamarilopez Adamari López y su ex, Toni Costa.

Lo que busca Adamari en un galán

A propósito de la charla, Adamari habló de lo que espera si se diera la oportunidad de iniciar una nueva etapa romántica con algún galán, tomando en cuenta la importancia de coincidir en aspectos primordiales en la vida. “Yo me junto con alguien porque me enamoro, pero ya a los 53 años no solo busco enamorarme, busco que alguien también tenga los mismos planes de vida y valores que yo…”, explicó la presentadora, siempre dispuesta a vivir nuevas experiencias y a dejarse sorprender por lo que venga para ella.

© @adamarilopez Adamari López tiene claro lo que desea de un galán.

En la reveladora charla, Adamari fue puntual al referirse a lo complicado que suele ser tener acuerdos similares cuando existen diferencias de edades, un aspecto que hoy tiene muy claro. “Yo pienso que hay cosas que no terminan de cuajar con alguien que es menor que uno, 7 años es una buena diferencia y 12 también. En su momento yo no lo veía así, pero sí…”, afirmó, enteramente convencida de esta postura que le ha permitido tener certeza de lo que espera en el futuro. “Quiero que tengamos planes en común y que no sea solamente la ilusión de una vida…”, afirmó.