Adamari López ahonda en detalles de su actual convivencia con Toni Costa

Tres años atrás Adamari López y Toni Costa tomaron la decisión de separarse. Desde ese entonces, la expareja mantiene un lazo de cordialidad con la finalidad de brindar un entorno de armonía a su hija Alaïa, quien está feliz de contar con la compañía de sus padres. Ante el paso del tiempo, la conductora de televisión no se reserva los comentarios y, de manera directa, habla frente a las cámaras y micrófonos de cómo ha sido para ella vivir este proceso de constante aprendizaje desde su ruptura con el bailarín. Así mismo, ha sido clara al hablar sobre cómo es su relación actual con él, consciente de la idea que tuvo inicio de ese romance que duró una década.

La convivencia entre Adamari y Toni

Con la apertura que la caracteriza, Adamari dio detalles de cómo es la relación que actualmente tiene con Toni Costa, un vínculo en el que su hija Alaïa es la mayor prioridad. “Por lo general nuestras conversaciones se enfocan en nuestra hija. Si en alguna oportunidad tenemos algún tiempito que podemos hablar de algo más preguntamos por la familia, aunque yo en muchas ocasiones hablo con la abuelita de Alaïa…”, contó la boricua, declaraciones dadas a conocer por People en Español. En esa charla, la presentadora aseguró que los temas familiares, más allá de su hija, son abordados de manera superficial. “O sea, nos hablamos por teléfono, nos escribimos, pero suelen ser temas en relación a eso o felicitarnos en el cumpleaños; pero no hay temas mucho más profundos que vayan más allá de los temas de la niña…”, reveló.

En otro momento, Adamari se sinceró sobre el hecho de que ella o Toni puedan tomar la decisión de salir con otras personas. Aunque se trata de un asunto personal y respetable de manera mutua, la conductora sí considera importante saber con quién elige salir el bailarín, pues sabe que su hija convivirá con esa persona. “Si él sale con alguien, si yo salgo con alguien… esas cosas no nos corresponden… también es bueno, pienso yo, saber con quién está saliendo para saber con quién está tu hija. Todo en relación a la niña. Eso no quiere decir que yo mande ni que él mande sobre con quién yo salga o con quién él salga, pero sí saber si él sale con alguien para ver cómo la niña se comporta, cómo la niña piensa, si está preparada, si se lo dijo, si no se lo dijo, cosas normales…”, expresó.

Adamari imaginó otro futuro con Toni

Tras varios años de relación con Toni Costa, Adamari López tuvo claro que la situación se había tonado distinta a lo imaginado. Según comenta la boricua, la idea de vivir junto al padre de su hija por muchos años era lo que de inicio había planteado. “Pensé que iba a ser una relación para toda la vida, ya teníamos casi 10 años juntos, una hija y, bueno, uno visualiza una cosa pero Dios o la vida tienen propuesta para ti una cosa diferente y tienes que acoplarte, que adaptarte, que aprender, que crecer y que seguir adelante buscando nuevos horizontes…”, dijo la presentadora.

Mientras tanto, Adamari se enfoca en sus proyectos profesionales, dejando al tiempo que las cosas tomen su debido orden, como el hecho de que pueda llegar para ella la pareja adecuada en el momento preciso. Según explica, no hay sigue abierta a conocer a algún nuevo prospecto, pero solo cuando eso se dé. “Estoy contenta y tranquila con lo que está pasando. Sé y tengo claro lo que quiero y lo que visualizo si en algún momento tengo una pareja, pero, te digo, no estoy aferrada a que tiene que pasar ahora…”, dijo a la publicación.