Adamari López no se olvida de Toni Costa en su cumpleaños y lo felicita

A pesar de que Adamari López y Toni Costa tomaron caminos separados hace más de tres años, su relación de cordialidad y respeto prevalece por el bien de su hija, la pequeña Alaïa. Prueba de ello son los recuerdos que como familia han creado juntos, dejando de lado sus diferencias. Recientemente, la niña de nueve años empezó un nuevo ciclo escolar y para su ya tradicional posado de inicio de cursos, contó con sus padres. Ahora, 'Ada' ha usado sus redes para felicitar a Toni por su cumpleaños número 41, en el que ha dejado ver la estima que tiene por él.

Usando sus redes sociales, 'La chaparrita de oro' le deseó lo mejor para esta nueva 'vuelta sol', publicando una entrañable postal en la que aparecen los tres juntos. La foto en cuestión se trata del baile de padre e hija del colegio de la niña, cuya temática fue de Barbie; de ahí que tanto Toni como su hija lucieran atuendos en rosa encendido. Para ir a tono con la foto, 'Ada' lució una camiseta tipo polo en colo rosa pastel. Así, los tres posaron juntos en el jardín de la casa que solían compartir. "Happy birthday @toni", escribió la presentadora de Desiguales.

En tanto, Alaïa también le dedicó un post en su cuenta de Instagram, la cual es supervisada por su mamá. "Te amo papi @toni. Feliz cumpleaños", se lee sobre una foto en la que el festejado aparece con su hija.

Nostálgico por soplar 41 velitas en su pastel, Toni compartió en sus redes un video tomado hace 27 años, en una celebración familiar, en la que se deja ver como un niño de 13 años. El coreógrafo acompañó el clip con las siguientes palabras: "ESTE NIÑO DE 13 AÑOS HOY ESTA DE CUMPLEAÑOS, Y YA VAN 41! 🎉Este video es de Agosto de 1997, estaba en las bodas de plata de Ramon y Marisol, que son como mis tíos y ahí estaba con Soledad, la mamá de Marisol, la recuerdo con tanto cariño, recuerdo que siempre estábamos juntos y jugaba mucho conmigo y me daba mucho amor siempre. Ahora me negaran que Alaïa tiene un poquito más de mí eh jejeje y les digo algo, veo a ese niño y pienso, sigo siendo así y haciendo los mismos gestos jejeje y obviamente no me escapaba nunca de bailar con todas las señoras".

Una sana relación con su ex

Con esta postal en sus redes, 'Ada' deja ver que, a pesar de su separación, su convivencia es saludable y siempre en beneficio de su única hija. Esta no es la única ocasión en la que la conductora de origen puertorriqueño ha tenido en mente a su ex. El pasado 16 de junio, a propósito del Día del Padre, Adamari le dedicó una tierna felicitación. "¡Nuestra hija es nuestra mayor bendición! Que sigamos dándole el mejor ejemplo y continuemos guiándola con amor. Feliz Día del Padre, Toni", escribió junto a una postal familiar".



De la misma forma, en Navidad —con la ayuda de su hija — le cumplió a Toni uno de sus más grandes deseos. El bailarín se compró una casa en Miami y estaba buscando la forma de instalar una pérgola en su jardín, justo como la que su expareja tiene en su casa. Al saber de esto, Alaïa le dijo a su papá que le pidiera a Santa Claus dicha instalación y ¡sorpresa! Adamari hizo lo suyo con ayuda de un poco de magia y un experto en diseño. "Alaïa hizo un pedido para ti en el día de Navidad, que yo espero que Santa la complazca", le dijo ‘Ada’ a su expareja al mismo tiempo que lo presentaba con el fabricante e instalador de pérgolas, cocinas para exteriores, terrazas y más.