Como nunca, Adamari López se confiesa: 'Siempre he querido un matrimonio que me dure toda la vida'

A pesar de que Adamari López está disfrutando al máximo de su soltería, desde hace más de tres años, cuando anunció su separación de Toni Costa, padre de su hija Alaïa, la conductora dio lecciones de sinceridad con la audiencia de Desiguales, el proyecto con el que regresó a la televisión estadounidense, de habla hispana, en el que confesó que su gran sueño es encontrar un compañero de vida. Después de su divorcio con Luis Fonsi y su ruptura con el español, con quien duró más de una década, la puertorriqueña admitió que sigue teniendo la esperanza de conocer al hombre con el que pasará el resto de sus días.

© @adamarilopez Adamari López ha pasado por un divorcio y una separación con el padre de su hija

Durante una dinámica para redes sociales, la presentadora se abrió de capa y reveló que una pareja que la complemente es un anhelo que tiene desde que era pequeña. A la pregunta: "¿Qué siempre he querido tener y no he podido lograrlo?", Adamari respondió sin rodeos: "Bueno, lo he tenido a medias", haciendo referencia a su pasado amoroso; sin embargo, puntualizó que vivir en pareja es un deseo que sigue presente en su mente a pesar de los años.

© @adamarilopez Adamari López no pierde la ilusión de que le llegue un hombre que le dure para toda la vida

Adamari continuó explicando la idea que tiene de una relación duradera: "He querido un matrimonio que me dure para toda la vida y que sea feliz y no se ha logrado del todo, así es que, lo que pienso, es que me tiene que llegar en algún momento ese hombre que sea para toda la vida", explicó la puertorriqueña en esta dinámica en la que se destacó por su franqueza a la hora de hablar de su vida personal y de ese deseo que tiene todas las ganas de hacer realidad.

Su relación con sus exparejas

Tras su salida de Telemundo, Adamari comenzó una época de transformación y cambio en la que, además de aparecer en la pantalla de Univision, también lanzó el podcast Ada y Chiqui de Show, un proyecto en el que habla como nunca de sus propias experiencias y en el que, hace unas semanas, habló de cómo se lleva con sus exes: "En las relaciones que he tenido, la decisión de una separación siempre ha sido algo definitivo. Yo siento que cuando uno está emparejado, terminar y volver, ese jueguito es algo que yo no sé hacer", dijo sincera.

Como nunca, explicó que, en todas sus relaciones, antes de tomar la drástica decisión de una separación, siempre les da tiempo a sus parejas para que rectifiquen el camino: "Yo hago esas cosas dentro de la relación, pero, si la relación ya terminó y nos dijimos bye y nos hemos hecho daño lo suficiente, porque muchas veces, cuando uno termina una relación, terminas herido, las dos partes o sólo una, siempre hay algo que duele, entonces, ¿para qué volver?, eso es algo que siempre me planteo".

© @adamarilopez Adamari López ha dejado claro que no da segundas oportunidades

Una mujer de una sola oportunidad

Con el objetivo de transmitirle a su audiencia parte de su personalidad, Adamari admitió que hay una razón por la que nunca ha podido retomar una relación del pasado: "Soy rencorosa y una vez que algo se rompió, mi cabeza no me deja volver para atrás, ni para confiar, ni para sentir un bonito sentimiento, porque no se me olvidan las cosas, yo puedo perdonarte, pero no se me va a olvidar lo que viví", explicó Adamari sobre cómo ha manejado sus rupturas en el pasado.

En estas confesiones, Adamari reconoció que, a pesar de que varios de sus exes le siguen resultado atractivos, no volvería con ninguno: "Yo he visto muchos de mis exes, guapos y que son hombres atractivos, que huelen deliciosos, pero también siento que las cosas que pasaron dentro de la relación, deja tan desgastada la relación que no me interesa tener otra oportunidad y no sólo eso, me pasa por mi cabeza que, después de yo saber que esa persona con la que yo he compartido pone sus partes íntimas en otra mujer, ¿por qué yo quisiera volver?, porque eso no se me quita de la cabeza, eso me baja cualquier deseo", detalló Adamari López sobre su manera de actuar.