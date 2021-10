Adamari López, después de muchos años, por fin logró cambiar un detalle de su casa

¡Adamari López no para! Por las mañanas la vemos frente a las cámaras y en la tarde, además de cumplir con diversos compromisos laborales, se enfoca en su rutina para mejorar su físico. Y con un nuevo look que la hace sentir renovada, hizo espacio en su agenda para mejorar su hogar y tener también un espacio renovado que le brinda una nueva energía no sólo para ella, sino para su hija, Alaïa.

Loading the player...

“Estoy feliz porque por fin hice algo que quería hacer desde que compré la casa: ¡¡¡Cambiarle el piso!!!”, escribió en sus redes sociales. El detalle era pequeño, pero importante. Mientras en su casa tenía pisos de loza, en las habitaciones había uno color marrón que no combinaba con la decoración.

Ahora los cuartos de descanso tienen más luz, se ven mucho más amplios y combinan a la perfección con la decoración entonos claros y pasteles que la presentadora de Hoy Día eligió para su hogar desde hace tiempo.

Contenta por ver finalizado un proyecto que tenía en mente desde hace años, agregó: “Estos cambios nos ayudan a cambiar la energía y a que se vea mucho mejor”.

Nueva vida, nuevo hogar

Y es que, bien dicen que un cambio da paso a otro, y en el caso de Adamari está enfocada en mover lo necesario para sentirse mucho mejor. El más significativo es la pérdida de peso que ha tenido desde principios de año, algo que se nota en cada una de las fotografías y recientes participaciones en shows como Hoy Día y Así se Baila.

Y claro, que no fue nada sencillo. En su reciente visita al foro de ¡HOLA! TV, contó que hizo un importante cambio en su día a día para lograr sus metas. “Tomaba de seis a ocho latas de refresco en un día”, contó a Natasha Cheij. “No llegaba a bajar de peso por más que quisiera hacer ejercicio. Tuve que dejar ese vicio que tenía, eliminarlo por completo. ¡Me encantan los refrescos y me encantaría tomármelos! Pero no lo hago porque volvería a engordar al peso en el que estaba y no quiero eso”, reveló.

