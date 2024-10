Dirigidos por Bella Esmeralda, los hijos de Georgina Rodríguez hacen el coro más adorable

Más allá de los glamurosos eventos y las increíbles sesiones de fotos, Georgina Rodríguez disfruta pasar el tiempo con su familia, tal como lo ha confesado en varias ocasiones en su docuserie Soy Georgina (Netflix). La modelo gusta de compartir algunos de los entrañables momentos que pasa con sus retoños, quienes son su mayor adoración. Recientemente hizo suspirar a sus seguidores en redes sociales al mostrar un vistazo de la tierna sesión de juegos de sus pequeños, en la que se ha refirmado una vez más la fuerte personalidad de su hija Bella Esmeralda.

© Instagram @georginagio Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han creado una hermosa familia.

Este 16 de octubre ‘Gio’ publicó en sus historias de Instagram un lindo video protagonizado por Mateo, Eva, Alana y Bella Esmeralda. En la imagen se veía a los tres mayores parados frente a una pared siguiendo atentos las indicaciones de su más pequeña de la familia. La nena, quien en abril cumplió dos años, parecía estar marcando la pauta para que sus hermanos mayores cantaran y replicaran una divertida coreografía.

© Instagram @cristiano Bella Esmeralda y Mateo son especialmente unidos.

Pese a su corta edad, Bella se mostró muy segura en cuanto a lo que quería, y de la forma más adorable les indicó los movimientos de baile. Sus hermanitos los replicaran gustosos, subiendo la velocidad cuando la pequeña lo pidió. “¡Un abrazo para Bella!”, pidió Eva con una gran sonrisa y Eva y Mateo la secundaron, envolviendo a su hermanita con mucho cariño.

“Mi directora de orquesta favorita con mi orquesta favorita”, escribió Georgina al compartir el video, mostrando su orgullo como mamá. También dejó ver las cualidades de líder que Bella ha mostrado hasta ahora.

Georgina Rodríguez presume a su orquesta favorita

‘Gio’, plena en la maternidad

"Yo de niña soñaba con tener una familia maravillosa y hoy en día la tengo, con unos hijos maravillosos que me dan muchísimo amor", confesaba Georgina hace tiempo en uno de los capítulos de su reality en Netflix.

En este proyecto, que estrenó este año su tercera temporada, la modelo de raíces españolas y argentinas ha compartido con el público algunos vistazos de la intimidad de su vida familiar y también ha revelado cómo son sus hijos. “Alana es muy risueña, le encanta llamar la atención, es muy habladora, fue la primera que habló de los tres y es súper alegre y es de papá”, contaba.

© Instagram @georginagio Para Georgina su familia es su prioridad.

“Eva es más reservada, es mucho más sensible y es muy apegada a mí”, continuaba. “Cris (Junior) es el hijo mayor soñado, la mejor compañía que podría tener y Mateo es muy cariñoso, tiene muchas habilidades para el deporte, es muy sensible y muy bueno, súper bueno”.

“Ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida y mi prioridad absoluta. Cada momento que paso al lado de mi familia es cuando más feliz y realizada me siento, ver a mis hijos crecer felices y compartir los momentos todos juntos en familia es mi mayor bendición, no puedo estar más agradecida a la familia tan maravillosa que hemos formado”, comentaba hace tiempo en entrevista para Vogue.