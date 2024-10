Emotiva, Paulina Mercado asiste al estreno de la nueva obra de teatro de Juan Soler: 'Estoy dispuesta a vivir'

Paulina Mercado asume esta etapa de su vida con total entusiasmo. Tras haber sido sometida a una cirugía para que le fuera extirpado un tumor en la garganta, la conductora de televisión está feliz por lo exitoso de la intervención. Sin embargo, debido a las características del procedimiento, sus cuerdas vocales resultaron afectadas, por lo que deberá tomar un descanso temporal de su trabajo en la pantalla chica, así lo confirmó durante su reciente visita al foro del programa Sale El Sol. Mientras tanto, Paulina retoma su actividad en la vida pública, feliz por haber cumplido con uno de los compromisos más importantes para ella; asistir al estreno de la obra de teatro Buenos Muchachos, la cual protagoniza su novio, Juan Soler, al lado de Héctor Suárez Gomís.

© @paulinamercado007 Juan Soler y Paulina Mercado están orgullosos de su romance.

La felicidad de Paulina al hablar de Juan

Como era de esperarse, Paulina caminó sobre la alfombra del evento, enteramente motivada por la oportunidad que le ha dado la vida para seguir disfrutando junto a sus seres queridos. “Me siento feliz, me siento plena, me siento agradecida con Dios, con la vida, con el universo, por la oportunidad de estar hoy aquí platicando con ustedes. Evidentemente hay otras cosas que tenemos que atender, como es el tema de la voz. La operación fue muy agresiva por dentro y se lastimaron las cuerdas vocales, ahora tengo una parálisis en las cuerdas vocales…”, explicó para los medios de comunicación, declaraciones retomadas por Edén Dorantes para su canal en YouTube.

En ese sentido, Paulina también habló de lo importante que ha sido para ella la presencia de Juan en su vida, quien la ha apoyado de manera incondicional durante los procedimientos médicos a los que se ha sometido. “Juan estuvo conmigo hace nueve meses con el de acá (tumor en la cabeza) y ahora con el de acá (en la garganta). Nos sorprendió a todos, pero (estamos) con una fuerza, con una entereza, con una valentía. Me acompañó hasta el quirófano de la mano, estoico, un hombre extraordinario y Juan desde luego que ha sido mi motor, es mi brújula…”, reveló. Paulina también negó tener miedo ante la situación por la que atravesó, pues asume la realidad con un pensamiento muy claro. “No tengo miedo a morir, tengo miedo a no vivir y estoy dispuesta a vivir y a darlo todo…”.

© @paulinamercado007 Paulina Mercado dijo estar feliz de la oportunidad que le ha dado la vida.

Los elogios de Juan a Paulina

Emotivo, Juan no solo celebró por el reciente estreno de su obra de teatro, el galán argentino también se mostró contento de que su novia Paulina lo acompañara durante esta especial cita. En ese espacio, habló de lo importante que es para él tenerla a su lado. “Yo sí me veo compartiendo toda mi vida con Paulina, es una mujer fuerte, echada para adelante, una mujer con una actitud realmente inspiradora, es una mujer que me empuja a ser una mejor persona todos los días…”, explicó el galán de telenovelas.

© IG: @paulinamercado007 Juan Soler y Paulina Mercado ya viven juntos, tras año y medio de relación

Así mismo, Juan destacó las cualidades de Paulina, una mujer a la que admira por su fortaleza y la manera de asumir lo más complejo de la vida. “Su mayor fortaleza es la integridad que tiene es una mujer honesta, una mujer con honestidad brutal, que me gusta mucho, su actitud. Ella siempre saca de los malos momentos algo bueno…”, expresó el argentino.