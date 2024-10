Sensible, Paulina Mercado revela que escribió una carta a Juan Soler previo a su cirugía

Luego de la intervención quirúrgica a la que se sometió para que le fuera retirado un tumor cancerígeno, Paulina Mercado reapareció en el programa del cual es conductora, Sale El Sol, para anunciar su retiro temporal de las pantallas. Mientras su recuperación ocurre de manera favorable, la presentadora también se encuentra plena por el apoyo que ha recibido de sus seres queridos, especialmente su novio, Juan Soler, quien no se ha apartado de su lado en ningún momento. Tal ha sido el respaldo brindado por el actor argentino, que Paulina le escribió una amorosa carta previo a su cirugía, según ha revelado en una reciente charla.

La carta de Paulina a Juan Soler

Sensible al hablar del proceso vivido previo a ingresar al quirófano, Paulina recordó cómo Juan estuvo presente en todo momento para brindarle su respaldo. El actor reiteró el inmenso amor que le tiene a su novia, quien tuvo un gran detalle para él, según contó la conductora de televisión. “Cuando me llevó al quirófano, le dejé con mi hermana una carta y una brújula…”, reveló Mercado a TVNotas, destacando que este tipo de situaciones les han permitido tener mayor cercanía y, por ende, conocerse aún más. “Antes de entrar al quirófano, Juan me dijo que me amaba, que soy fuerte y que podía con esto y más…”, contó.

Al ahondar en sus declaraciones, Paulina habló del contenido de ese conmovedor texto que escribió para su novio, inspirada en una de las actividades que tanto apasionan al galán de telenovelas. “Él siempre ha andado en moto guiando a muchos en los caminos más difíciles. Es la brújula de todo su grupo. Le escribí que es la brújula de mi vida. Que yo iba a estar bien para seguirlo…”, explicó la presentadora a la publicación antes citada, orgullosa de escribir las páginas de una historia de amor colmada de gratos momentos junto a su novio.

Juan, la mejor compañía de Paulina en su convalecencia

En ese sentido, Paulina también se sinceró sobre el apoyo de Juan en estos instantes de recuperación. Mercado compartió que Soler la acompaña al médico y que además le da ánimos para salir adelante, algo digno de valorar. De esta manera, la pareja hacer frente a circunstancias adversas, pero siempre manteniendo una actitud de lo más positiva, seguros y de poder salir adelante y con la mejor disposición en todo momento.

Lo que ha dicho Juan de Paulina

En días pasados, Juan Soler se sinceró sobre su novia Paulina Mercado, orgulloso de la fortaleza que la caracteriza. Así mismo, relató un poco de lo vivido durante las ultimas semanas. “Fueron tres semanas tremendas porque hace tres semanas también nos dijeron que Paulina tenía este tumor, que había que operarla lo más rápido posible. Entonces estaba yo terminando los preparativos para estrenar la obra, entonces eran presiones diferentes, nunca como la presión que vivió Paulina, porque es ella la que tiene el tumor. Ahí me tuvo 24/7 con ella y haciendo lo que se tenía que hacer. Yo cancelé todo lo que se tenía que cancelar para estar al lado de ella y la actitud de ella sí es inspiradora, sí invita a la reflexión para todas las personas. Ella abrazó la enfermedad, abrazó el diagnóstico, lo hizo suyo y lo trató con muchísimo amor y las cosas resultaron como tenían que salir…”, contó para Despierta América.