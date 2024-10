Julia Fox asegura que se arrepiente de haber salido con Kanye West

Desde su separación con Kim Kardashian, la vida amorosa de Kanye West ha dado mucho de qué hablar. Además de su actual matrimonio con Bianca Censori, que estaría pasando por una crisis, quizá una de las relaciones más famosas fue la que el rapero mantuvo con Julia Fox a finales de 2021, sólo meses después de que se hiciera oficial su divorcio con la socialité. Junto a Julia, Kanye confirmó su romance por medio de una ardiente sesión de fotos, un amorío que no duró más de dos meses y del que Fox revela estar arrepentida.

© Getty images Ye y Julia Fox

"Fueron únicamente unas semanas, pero las suficientes para que me acuerde de ella toda la vida", dijo en recientes declaraciones para The Times. Y aseguró: "Me arrepiento mucho de esa relación. La odio".

"Me arrepiento mucho de esa relación. La odio". Julia recalcó que fueron tiempos complicados para ella: "Fue una de las etapas más incómodas de mi vida, y eso ya es mucho decir". Además, contó que como mujer no quiso estar encasillada en una relación y sólo ser conocida como la novia de alguien, sin dar crédito a sus logros personales.

La actriz agregó que ella jamás buscó que su tiempo junto a Kanye fuera de interés público, algo que sucedió sin su consentimiento. "No fue cosa mía que se volviese pública. Al contrario, yo dije: 'Deberíamos esperar'. Pero entonces, ¡boom! Todo ocurrió a mis espaldas", expresó.

Video relacionado

Frente a los paparazzi y en eventos fuera de casa, 'Julye', como se les apodó en Hollywood, parecían estar felices, pero la historia a puerta cerrada era otra. En sus memorias, Down the Drain, en las que la también modelo acepta que al referirse a "El artista" habla de Kanye, ahora llamado "Ye", contó que la mayor parte del tiempo se la pasaban discutiendo.

Y, a pesar de que la situación entre Julia y Ye ya eran conocida, él cantante seguía insistiendo en recuperar a su exesposa y su familia. "Vi y entendí muy rápido que me estaban utilizando como una marioneta", dijo al recordar esos días. Además, confesó que Kanye también le pidió que firmara un acuerdo de confidencialidad, insistiendo tanto, al grado de asegurarle que no podrían ser amigos si no lo hacía; sin embargo, aquello no representaba amenaza en ella, quien le respondió: "Puedo vivir con ello".

La influencia de Kanye West

En el breve tiempo que estuvieron juntos, Julia tuvo un gradual cambio de look, mus similar a lo que ha sucedido con la actual esposa del intérprete, Bianca Censori. En sus memorias, confirmó que era él quien encargaba de elegir su ropa e intentaba persuadirla para una cirugía de aumento de pecho.

A pesar del impacto de sus declaraciones, algunas de ellas coinciden con las de Kim Kardashian, quien empezó a lucir una vestimenta monocromática, en apoyo a la línea de ropa de su esposo, y que nos recuerda aquel episodio de su vida en el que aseguró que Kanye había sacado todo su guardarropa para modificar su estilo.

© Getty images

Además, meses después de hacer oficial su divorcio, la estrella de televisión reveló en el show The Kardashians: “Si la gente supiera lo que en realidad pasaba con mi matrimonio, creo que muchos dirían: ‘¿Cómo es que duró tanto tiempo?’”. Y sobre los esfuerzos por tratar de mantener a su familia unida, agregó: "Puedo vivir tranquila sabiendo que intenté todo lo humanamente posible para hacer que la situación funcionara".