¿A punto del divorcio? Kanye West y Bianca Censori reaparecen juntos en Tokio

Durante los últimos días, Kanye West, conocido también como Ye, y su aún esposa, Bianca Censori, han ocupado los titulares debido a una supuesta crisis en su matrimonio que derivaría en su divorcio. El rapero y la arquitecta supuestamente estaban distanciados; reportes de TMZ indicaban que él esta en Japón, mientras que ella estaría en Australia al lado de su familia. Sin embargo, en medio de los rumores de su separación, han surgido unas nuevas imágenes en las que aparecen juntos y muy sonrientes en Tokio, la capital japonesa.

© Backgrid/The Grosby Group Kanye West y Bianca Censori aparecen juntos de nuevo de compras en un centro comercial de Tokio

La pareja, que tiene dos años de matrimonio, fue captada haciendo unas compras en un centro comercial. En las imágenes, Bianca y Ye se dejan ver cómplices, sonrientes e incluso ella se muestra muy cariñosa con él, como cualquier par de enamorados. Con estas fotografías se despejan los rumores de un inminente divorcio.

© Backgrid/The Grosby Group Estas nuevas imágenes disipan los rumores de una separación

A inicios de esta semana, diversas fuentes cercanas a Kanye y Bianca dijeron a TMZ que él intérprete de Can't tell me nothing ha estado contándole a su círculo más cercano que estaban separados desde hace semanas. Además de esto, el sitio de noticias indicó que se había reportado un viaje de Censori su natal Australia para pasar tiempo con los suyos en medio de su ruptura.

El mismo portal indicaba que se desconocía la causa de su separación, pero que el rapero tenía muy claro sus próximos pasos: planeaba una mudanza de Estados Unidos a Japón, para asentarse en Tokio y divorciarse de Bianca. Sin embargo estos reportes parecieran no ser del todo certeros, pues las recientes fotos de la pareja dejan de lado su supuesta ruptura.

© Swan Gallet/WWD Kanye West y Bianca Censori en el Marni RTW Fall 2024 como parte de Milan Ready del Wear Fashion Week en febrero de 2024 en Milan, Italia.

A pesar de que las fotos han zanjado los rumores de su separación, el comportamiento de la pareja en sus redes sociales ha dado mucho de qué hablar. Por ejemplo, la arquitecta de 29 años desactivó sus redes sociales, en específico su cuenta de Instagram (@bianca.censori). En cuanto a Ye, en su perfil el rapero solo tenía una publicación: una conversación de WhatsApp con Justin Lamboy, una celebridad de los medios. La plática entre amigos, con fecha del 28 de febrero, dice lo siguiente: "Estoy cerrando mi cuenta de Instagram. Mi nombre es Ye. Ninguna marca o números me obligarán a llamarme como quieren que siga siendo".

Una crisis anterior a esta

Esta no es la primera vez que están en boca de todos; en noviembre de 2023 ya habían circulado las versiones de una supuesta ruptura entre ambos. En ese entonces, se dijo que la separación se había dado por la presión de los amigos y familia de Censori, pues no les gustaba su relación con Ye, pues aseguraban que ella había cambiado mucho desde que se empezó a relacionar con él.

"Su familia nunca ha sido fanática de Ye, y aquellos cercanos a ella han cuestionado si casarse con él fue la decisión correcta", dijo una fuente del entorno de la pareja citada por The US Sun. "Kanye dijo que han estado tomando un respiro desde mediados de octubre y que su único enfoque en este momento es la música. Está muy interesado en sacar este nuevo disco con Ty Dollar $ign", explicó el informante en es entonces. "Es una persona muy difícil con la que trabajar y estar cerca, y Bianca ha sido una de las personas más pacientes que jamás haya tratado con él. Ella ha estado totalmente interesada en Ye", agregó.