Bianca Censori desactiva su cuenta de Instagram en medio del drama de separación con Kanye West

Bianca Censori y Kanye West se encuentran en un camino difícil a medida que nuevos detalles sugieren que su relación podría estar llegando a su fin. Bianca, de 29 años, conocida por su estilo atrevido y provocativo, recientemente desactivó su cuenta de Instagram (@bianca.censori). Al mismo tiempo, Kanye, que ahora se llama "Ye", ha eliminado de sus redes sociales todo rastro de su relación, lo que solo alimenta la especulación de que la pareja va rumbo al divorcio.

© Getty Images

Las fuentes insinúan una ruptura

Según varios expertos, la pareja, que celebró su unión en una ceremonia privada en diciembre de 2022, se separó hace unas semanas. Fuentes cercanas a ellos sugieren que Kanye se está preparando para publicar una declaración pública anunciando su ruptura. Si bien ni Bianca ni Ye han comentado públicamente, sus recientes acciones en línea indican un cambio significativo en el estado de su relación.

"Ye y Bianca han estado contándole a la gente que los rodea que se separaron hace unas semanas, y la arquitecta de Yeezy viajó a Australia para pasar tiempo con su familia desde la separación", informó TMZ.

© Getty Images

El movimiento críptico de Ye en Instagram

La presencia de Kanye West en las redes sociales también ha sido un punto de interés. Al momento de escribir este artículo, el perfil de Instagram del rapero tenía solo una publicación: una conversación de WhatsApp con la personalidad de los medios Justin Laboy, fechada el 28 de febrero. En la publicación, Kanye escribió: "Estoy cerrando mi cuenta de Instagram. Mi nombre es Ye. Ninguna marca o números me obligarán a llamarme como quieren que siga siendo".

Más tarde, cambió a una imagen con la que, a finales de septiembre, a anunciaba su álbum, Bully.

La decisión de Ye de borrar sus redes sociales se produce cuando planea mudarse a Asia, un acontecimiento que ha avivado aún más los rumores sobre la inminente ruptura de la pareja, que fue vista junta por última vez en público durante un viaje de compras en Tokio hace unas semanas.

Las preocupaciones de Kim Kardashian

Mientras tanto, Kim Kardashian, ex esposa de Kanye y madre de sus cuatro hijos, habría expresado su preocupación por la situación actual. Una fuente cercana a Kim le dijo a The Sun: "Kim se alarma cada vez más por las historias que ve sobre Kanye y Bianca. Cada semana es algo diferente y teme que ya no sea un ambiente saludable para los niños más pequeños".

© Getty Images

La fuente agregó que, si bien Kim no está en contacto directo con Kanye, sus hijos, particularmente North, la mantienen actualizada enviándole fotos y videos. "Kim quiere una reunión urgente con ambos para discutir la paternidad compartida y establecer algunas nuevas reglas básicas", reveló.