Irina Baeva revela cómo hace frente a sus problemas de ansiedad

A lo largo de estos meses, la vida de Irina Baeva ha dado vuelcos significativos. Mientras en lo profesional cerró un ciclo como protagonista de la obra de teatro Aventurera, en lo personal su relación de cinco años con Gabriel Soto llegó a su fin. Sin embargo, la actriz de origen ruso pone todo de su parte para salir adelante, enfocada en sus proyectos profesionales y en el cuidado de su bienestar emocional, especialmente por los problemas de ansiedad que suele sufrir. Así lo confesó durante una reciente entrevista, en la que se mostró tranquila y feliz por el nuevo rumbo que ha tomado su vida. De hecho, no pudo escapar de ser cuestionada sobre su pasada ruptura, a lo que reaccionó con toda discreción.

© Getty Images Irina Baeva habló como pocas veces del cuidado que pone a su salud mental.

Irina, pendiente de su salud mental

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Irina opinó al ser cuestionada sobre el Día de la Salud Mental, celebrado el pasado 10 de octubre, mostrándose empática al opinar. “Los temas del estrés y de la ansiedad, yo también sufro un poco a veces de eso, sobre todo yo que tengo a mi familia como lejos, creo también es importante apoyarse como en la gente muy querida, la gente cercana…”, explicó la actriz, declaraciones retomadas por la reportera Berenice Ortiz para su canal en YouTube.

© @irinabaeva Irina Baeva reveló que padece ansiedad.

En ese sentido, Irina destacó cómo asume ella la situación, siempre atenta de contar con el apoyo de especialistas en el tema. “Yo soy súper pro, voy y tomo terapia, yo soy muy fan de eso y creo que a todos nos sirven porque todos tenemos (situaciones que resolver). No necesariamente estamos hablando de traumas desde pequeños, pero en el mundo pasan tantísimas cosas que necesitamos mucho más de esa amabilidad, de esa sonrisa. Muchas veces estoy viendo lo que está pasando, las guerras, todas las cosas complicadas de pronto sí te abruma y también es muchísima información y todo lo tenemos al alcance de nuestras manos…”, dijo.

Confiesa sufrir ansiedad

Aunque ha logrado encontrar el equilibrio y mantenerse pendiente de su salud mental, Irina reconoce cuál ha sido su mayor complicación en ese aspecto, y la razón por la cual ha llegado a atravesar por periodos complejos en materia emocional. “Yo (he tenido que trabajar) la ansiedad. Mi ansiedad viene mucho de cuando las cosas no las puedo controlar, cuando se me salen como de las manos y que son cosas que a lo mejor yo no tengo el control absoluto sobre algo, soy como muy de planear, organizar y si alguien me cancela… me empiezo a estresar muchísimo… es una de las cosas que he trabajado con mi terapeuta…”, reveló.

© IG: @irinabaeva Irina Baeva fue muy reservada al ser cuestionada por Gabriel Soto.

Reacciona al ser cuestionada por Soto

Como era de esperarse, Irina no pudo escapar de ser cuestionada sobre Gabriel Soto y los recientes rumores en los que se afirma podría haberse dado una reconciliación entre ambos. Tras la pregunta de uno de los reporteros, Irina señaló: “Mi amor, nada qué comentar. Muchas gracias por estar aquí…”, aseguró evasiva ante las preguntas, haciendo prevalecer la incertidumbre.