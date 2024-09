En medio de su duelo amoroso, Irina Baeva se despide de 'Aventurera'

Contra viento y marea, Irina Baeva sacó adelante su participación en la obra de teatro Aventurera, de la cual se ha despedido al finalizar la temporada. Conmovida, la actriz dirigió algunas palabras al público, enteramente agradecida por quienes creyeron en ella. Así mismo, envió un claro mensaje a sus detractores, orgullosa de haber cumplido con el reto de dar vida a Elena Tejero, el personaje que por varios años habían interpretado otras actrices como Edith González e Itatí Cantoral. Irina también expresó cómo se siente a poco tiempo de su ruptura con Gabriel Soto, una historia que tomó gran interés mediático en días pasados.

© Instagram @irinabaeva Irina Baeva dice estar feliz tras haber participado en 'Aventurera'

Las contundentes palabras de Irina

Dispuesta a cerrar con broche de oro su participación en Aventurera, Irina llevó a cabo la última función en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México, acompañada por el productor de la misma, Juan Osorio. En un instante de la velada, la actriz de origen ruso tomó la palabra y dirigió un mensaje en general, especialmente a sus detractores. “Gracias a todos, también es importante a todas las personas que en algún momento dudaron de que esto fuera a funcionar, y dudaron de que yo pudiera ser una gran Aventurera, ¡porque me hicieron mejor!”, dijo ante los asistentes la actriz, quien fue ocasionada con aplausos.

Video relacionado

Visiblemente conmovida, y luciendo aún el vestuario de Elena Tejero, Irina reiteró su agradecimiento, orgullosa de haber logrado sacar adelante el reto de ser la nueva Aventurera, a pesar de los pronósticos de quienes lanzaron duras críticas hacia ella. “El día de hoy, gracias a ustedes, gracias, por darme la oportunidad de demostrar, de aprender, y de probarme a mí misma que lo puedo hacer…”, dijo sonriente en su breve discurso, con el cual cerró un importante ciclo de su carrera como actriz en teatro.

© Getty Images Irina Baeva asegura que volvería a ser 'Aventurera'.

¿Volvería Irina a protagonizar Aventurera?

A lo largo de dos meses, Irina logró dar muestra de su ímpetu por ser mejor cada día. En medio de la tempestad vivida a raíz de las críticas que recibió por su manera de bailar, la rusa no bajó la guardia y continuó desempeñando su papel. En perspectiva, la intérprete quedó con una grata sensación después de esta etapa, tanto así que no dudó al responder cuando se le cuestionó si regresaría a los escenarios para volver a dar vida a Elena Tejero. “Por supuesto, yo le dije a Juan, con esta oportunidad, él ahora si ya tenía mi corazón, ahora sí mi corazón lo tiene al mil por ciento…”, expresó.

© @irinabaeva Irina Baeva reveló que no ha sido fácil enfrentar su ruptura de Gabriel Soto.

La vida después de Gabriel Soto

En otros temas, Irina también se sinceró con la prensa al ser cuestionada sobre su ruptura con Gabriel Soto, un episodio de su vida que la ha llevado a buscar ayuda profesional para poder sanar lo que aun le duele. “Bien, ahí voy, todo bien, pasando un proceso, definitivamente no es fácil sin duda alguna, son muchos años de lo que se vivió entonces sí estoy en terapia, no solamente ahorita sino desde hace dos años…”, afirmó la actriz. Así mismo, aseguró que no se borrará el tatuaje que se hizo con Gabriel años atrás, pues este tiene un significado muy especial. “Ese tatuaje es con México, ese es un símbolo Maya, quiere decir que yo soy tú y tú eres yo y todos somos uno…”, afirmó.