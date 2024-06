Irina Baeva responde a los comentarios sobre su participación en la obra 'Aventurera'

El debut de Irina Baeva en la obra musical Aventurera ha dado mucho de qué hablar. Los bailes que en su papel protagónico como Elena Tejero han dividido opiniones entre los usuarios de las redes sociales, comentarios que han llegado a ojos y oídos de la actriz originaria de Rusia. Tranquila, confiada en su buen trabajo y con mucha clase, Irina respondió a aquellas críticas asegurando que no está del lado del hate.

Irina Baeva

"No tiene nada que ver con las otras Aventureras porque nosotros siempre lo dijimos, que nuestra obra es muy diferente. Está basada completamente en la película", dijo a las cámaras y micrófonos de El Gordo y la Flaca, cuando le preguntaron sobre las comparaciones que el público ha hecho sobre su actuación y la de otras actrices que han hecho el mismo papel.

Sin entrar en polémicas, agregó: "Todas las críticas son bienvenidas, siempre y cuando sean constructivas. Cada quien puede tener una opinión y un comentario al respecto".

Irina se dejó ver contenta con la obra, producida por Juan Osorio y en la que comparte créditos con Daniel Elbitar, Emmanuel Palomares, Olga Breeskin, Salvador Sánchez, Coco Máxima y Nicola Porcela. "En lo personal, a mí me encantan mis vestuarios, me encantan mis bailes, mi ensamble y mis bailarines, y lo disfruto un montón", expresó tranquila.

Irina, además, defendió su desempeño actoral con el que cuenta la historia de una mujer que busca convertirse en bailarina. Y en cuanto a las coreografías que se han hecho virales, añadió: "Yo soy actriz, entonces creo que estaría interesante que vieran el trabajo actoral que se hace arriba del escenario".

Irina Baeva, sin defender a los haters

Al ser una figura pública, Irina Baeva recibe todo tipo de comentarios en las redes sociales, algo que ha aprendido a entender para evitar que le afecte de manera personal. "No me duelen los comentarios, me motivan a hacer un mejor trabajo. Siempre hay que canalizar esa energía hacia otro lado", comentó segura de sí misma.

© Getty Images Irina Baeva

La también pareja de Gabriel Soto concluyó tajante: "Nunca voy a estar a favor de los comentarios de alguien que vio -o ni siquiera ha visto la obra-, e hizo un comentario con insultos o con humillaciones o palabras fuertes. Nunca voy a estar a favor de los haters".