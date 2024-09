Irina Baeva niega demanda en contra de Gabriel Soto: ‘No busco el dinero de los demás’

A poco más de un mes de que Irina Baeva confirmó, en exclusiva con ¡HOLA!, su ruptura con Gabriel Soto, luego de más de cinco años de relación, la actriz se encuentra atravesando el duelo por la separación, cobijada por su familia (a la distancia), sus amigos y el trabajo. Durante la despedida de la puesta en escena Aventurera, la protagonista sostuvo una conversación con la prensa en la que tocó el tema de su separación y aprovechó para desmentir que vaya a emprender acción legal en contra de su ex, para solicitar algún tipo de indemnización por el tiempo que pasaron juntos.

© IG @irinabaeva La actriz también reveló qué pasará con el tatuaje que se hizo junto a su ex

Un capítulo cerrrado

De manera frontal, la actriz respondió cuando los reporteros le preguntaron si buscará algún tipo de compensación económica por el tiempo que fueron pareja: “No son cosas que me interesan, yo siempre me he mantenido a mí misma y siempre así será, así que no busco el dinero de los demás”, dijo. Resaltó que es una mujer independiente, de objetivos claros y este tipo de acciones no se alinean con sus valores.

Irina aprovechó para resaltar que desde que llegó a México se ha hecho cargo de sus gastos: “Desde que me gradué del CEA y empecé a trabajar, siempre he sido una mujer financiera y económicamente independiente y así será hasta el día en que me muera”. En esta sincera charla con los medios, la actriz también habló del tatuaje que lleva en la piel y que se realizó junto a Gabriel Soto.

© IG @irinabaeva La actriz se dijo orgullosa de ser una mujer independiente financieramente

¿Se quitará el tatuaje que se hizo con Gabriel?

La actriz dejó claro que no planea removerse el diseño que se realizó junto a su ex, pues tiene un significado muy especial, más allá de su amor como pareja: “No, para nada, ese tatuaje es con México, mi amor. Es un símbolo maya, quiere decir que yo soy tú y tú eras yo y todos somos uno, eso es algo que significa mucho para mí y se queda en mí como algo muy mexicano”. También fue cuestionada sobre la supuesta relación entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano; sin embargo, prefirió no opinar: “Nada, yo creo que no es un tema que me compete a mí responder, ya les preguntarán a ellos.

Video relacionado

© Getty Images La actriz dio a conocer que toma terapia psicológica desde hace dos años

Familia, amigos y terapia, su fórmula tras la ruptura

Reveló que se encuentra tomando terapia, pero no a partir de su ruptura: “Sí estoy en terapia, desde hace dos años, debido a muchas cosas que pasan en la vida (…) En algún momento sí llegué a sentirme muy pequeña, muy chiquita, muy afectada por esto y en ese momento fue que llegó mi gran terapeuta que está conmigo desde hace dos años”, comentó sobre las razones que la llevaron a buscar ayuda profesional.

Echando un vistazo al pasado, ahora que han pasado varias semanas de su separación, se siente mucho mejor, lista para comenzar a escribir una nueva etapa en su vida: “Bien, ahí voy, definitivamente pasando un proceso, no es fácil, son muchos años de lo que se vivió. Estoy tranquila, no me estoy presionando voy fluyendo con todo lo que va pasando, con todo lo que va saliendo, rodeada de mi familia, a pesar de estar lejos, están conmigo 24/7, mis amigos, mis perritos y ahí vamos”, finalizó