Irina Baeva revela cómo ha enfrentado su separación de Gabriel Soto: 'No es fácil'

Hace poco más de un mes, Irina Baeva y Gabriel Soto confirmaron su separación, tras más de seis años de relación. Una noticia que tomó por sorpresa a todos, a pesar de que los rumores ya sonaban fuerte días antes. Desde entonces, Irina ha procurado mantener un perfil bajo, enfocándose completamente a sus proyectos profesionales, por lo que poco había dicho sobre el tema de su rompimiento. Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa, la hermosa rusa habló de cómo han sido estas semanas para ella a nivel personal, luego de su separación del actor.

Con la sinceridad que suele caracterizarla, Irina respondió a los cuestionamientos de los medios que asistieron al cierre de temporada de la obra Aventurera, de la cual es protagonista, y se refirió al momento sensible que atraviesa debido a su rompimiento con Gabriel, un instante en el que dejó en claro que se encuentra bien, aunque aún procesando los sentimientos que le ha dejado esta experiencia. "Ahí voy. Todo bien, pasando un proceso. Definitivamente, no es fácil, sin duda alguna. Son muchos años de lo que se vivió. Estoy en terapia; no solamente ahorita, desde hace dos años, debido a muchas cosas que pasan en la vida de uno”, expresó la intérprete, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Berenice Ortiz.

En ese mismo sentido, Irina comentó que se ha dejado rodear del amor de su familia y que a pesar de la distancia, se han hecho presente en estos momentos difíciles. “Pasando este proceso, este duelo que, sin duda alguna, lo es. Tranquila; no me estoy presionando en absolutamente nada. Caminando, fluyendo con todo lo que va pasando, va saliendo. Rodeada de mi familia, a pesar de que están lejos, están conmigo 24/7 en mi FaceTime, en llamadas telefónicas. Mis amigos, que están también conmigo; mis perritos. Ahí vamos, ahí vamos”, compartió.

Por otro lado, la intérprete reveló que, rodearse de sus compañeros de la obra que protagoniza y de todo el ambiente en torno a esta puesta en escena la ayudó a hacer más llevadera su separación del actor. "Era un lugar seguro estar aquí (en Aventurera) y estar al lado de esta gran familia que me acompañaba, que me cobijaba, que me apoyaba en cada uno de los momentos. Que se unía en los momentos complicados y me daba esa fuerza”, concluyó.

Tranquila y haciendo frente a la situación

La recientes declaraciones de Irina Baeva coinciden con aquellas que dio en la entrevista que concedió a ¡HOLA! AMÉRICAS, en la que a corazón abierto reveló cómo hizo frente al comunicado que su ex, Gabriel Soto, difundió sobre su ruptura, revelando que fue una decisión que tomó él tomó sin consultarla. Aunque esta situación resultó muy dura para ella, puesto que admitió que sigue amando al actor, está decidida a seguir adelante. "Es muy raro porque siento mucha paz, estoy muy tranquila, pero con mucho dolor. Es contradictorio a lo mejor, pero esas serían como las dos sensaciones que predominan”, confesó en aquella ocasión.