Al Pacino revela qué significa la paternidad tras dar la bienvenida a su cuarto hijo a los 83 años

Con una sólida carrera en Hollywood que data desde 1963, Al Pacino tiene tantos recuerdos detrás de cámaras que ha querido compartirlos con sus seguidores por medio de sus memorias, Sonny Boy. El libro, que llegará a los estantes el 15 de octubre, fue en parte motivado por la dicha de recibir a Roman, su hijo menor, quien nació en junio de 2023 y es fruto de su relación con la productora Noor Alfallah.

© Getty Images

Entre las páginas de esta memoria, Pacino, de hoy 84 años, habla de su viaje a través de la paternidad, la cual conoció 34 años atrás junto a su entrenadora de actuación, Jan Tarrant, con quien dio la bienvenida a Julie, su primogénita. En 2001 volvió a recibir a la cigüeña que le trajo a sus mellizos Anton y Olvia, durante su relación con la actriz Beverly D’Angelo.

"Es maravilloso tener hijos. Para mí, es algo que amo", revela en entrevista para People. Además, asegura que haberse convertido en papá lo cambió de por vida. "La idea de que te concentres en otros humanos que resultan ser tus hijos... ahí está el amor", comentó.

Video relacionado

En cuanto a su estatus actual con la madre del pequeño Roman, el mismo medio citó a un representante del actor, quien confirmó que la relación había llegado a su fin. "Al y Noor son muy buenos amigos, lo han sido durante años y ahora comparten la paternidad de su hijo Roman", detalló sobre el romance, cuyos rumores habrían iniciado en 2022, luego de ser fotografiados juntos durante una cena.

© Getty Images

La pareja dio la bienvenida al pequeño Roman en junio de 2023, tras un inesperado embarazo que tomó a ambos por sorpresa. Y sobre la diferencia entre ser padre a los 50 años y serlo a los 83, el protagonista de cintas como The Godfather y Scent of a Woman expresó: "Bueno, siempre es lo mismo. Es un mini-milagro. Es todo lo que puedo decir".

El día que su vida corrió peligro

Entre recuerdos de su infancia y el camino a la fama, Al Pacino también recordó que hace cuatro años, durante la pandemia, estuvo a punto de fallecer por contagio de Covid-19, un temor que millones de personas en el mundo enfrentaron en esa época en la que él logró vencer a la temible enfermedad respiratoria.

"Dijeron que mi pulso había desaparecido", contó a The New York Times. "Me sentí mal, extrañamente mal. Luego tuve fiebre y me estaba deshidratando. Conseguí que una enfermera me ayudara a hidratarme. Un día estaba sentado en mi casa, y de pronto ya no estaba. Así. No tenía pulso", detalló.

© Getty Images

Y continuó: "En cuestión de minutos ahí estaba la frente a mi casa. Tenía alrededor de seis paramédicos en esa sala, y había dos médicos que llevaban puestos estos trajes que parecían ser del espacio exterior. Fue algo impactante abrir los ojos y ver eso. Todos estaban a mi alrededor y decían: ‘Ha vuelto. Él está aquí".

Sobre esa experiencia cercana a la muerte, Al Pacino aseguró que no sucedió nada de lo que muchas veces hemos visto en el cine o la televisión: "No vi la luz blanca ni nada. No hay nada ahí".

Fue tras ese momento revelador que el actor pensó en que no tenía hechas sus memorias, por lo que pronto el protagonista de más de 60 títulos de la pantalla grande empezó este trabajo que ahora sus fans podrán disfrutar.