Al Pacino, de 83 años, se convertirá en padre con su novia de 29 años

Al Pacino se convertirá en padre a sus 83 años. La novia del legendario actor, Noor Alfallah, está en la recta final de su embarazo, con ocho meses, así lo dio a conocer el portal de noticias TMZ. Para la joven, este será su primer hijo, mientras que para el actor de la saga de El Padrino, el bebé que viene en camino será su cuarto hijo. Con Jan Tarrant tiene a Julie, de 33 años, mientras que con Beverly D’Angelo comparte a los mellizos Olivia y Anton, de 22.

Al Pacino con sus tres hijos mayores

Noor, de 29 años, ha sido relacionada a Al Pacino desde abril de 2022. Sin embargo, Page Six indica que la pareja comenzó a conocerse durante la pandemia del coronavirus.

“Al Pacino y Noor comenzaron a verse durante la pandemia. Ella suele salir con hombres mayores muy ricos. Lleva con Al algún tiempo y se llevan muy bien. La diferencia de edad no es un problema, aunque él es mayor que su padre”, aseguró una de las fuentes a dicho portal. “(Alfallah) siempre se ha movido entre la gente de la jet-set, los ricos, viene de una familia con dinero”, agregó.

Fuentes cercanas a los futuros padres indicaron a TMZ que el embarazo de Noor tomó por sorpresa al actor. Además de esta información, el portal indicó que, previamente la joven, quien se desempeña como productora de cine, tuvo una relación con Mick Jagger, de 79 años, además del multimilllonario Nicolas Berggruen, de 61 años.

Curiosamente, el actor de 83 años jamás ha estado casado. En el libro A Life on the Wire de Andrew Yule, se cita la opinión de Al Pacino respecto al matrimonio. “He tenido relaciones largas que indudablemente sentí como matrimonios. ¿Por qué no propuse matrimonio? Odio decir esto, pero el matrimonio es un estado mental, no un contrato”.

Robert De Niro y Al Pacino

Curiosamente, uno de los mejores amigos de Al Pacino, el actor Robert De Niro, también se convirtió en padre hace poco. El actor de 79 años recibió a su séptimo hijo, la pequeña Gia Virginia Chin-De Niro, el pasado 6 de abril, junto a su novia Tiffany Chen. En una reciente entrevista con CBS Mornings, el actor reveló que su hija es una bebé muy deseada, que tanto él como Tiffanu la estaban buscando y que por fin llegó a sus vidas.

