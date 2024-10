Lupita Nyong'o confirma su ruptura con Joshua Jackson

Parece que ya no hay más Lupita Nyong'o y Joshua Jackson. A menos de un año de que surgieran los rumores que vinculaban a los actores, la ganadora del Oscar ha revelado que está soltera, y que el único chico en su vida es su adorable gato Yoyo. "Mi amor por mi gato es singular", dijo la actriz en una entrevista con Harper's Bazaar en su edición de Reino Unido. "Si alguna vez tengo la suerte de volver a tener una relación romántica, será gracias a él", indicó. Con estas declaraciones, Nyong'o deja claro que está soltera y enfocada en sus proyectos.

© Juan Naharro Gimenez Lupita Nyong'o en el estreno de 'The Wild Robot' (Robot Salvaje) en la edición 72a. de San Sebastian en España

En esa misma conversación, la estrella de películas como Black Panther continuó hablando de Yoyo, al que curiosamente adoptó del refugio Best Friends Animal Society en octubre de 2023, el mismo mes en el que fue fotografiada con Joshua Jakcson durante un concierto de Janelle Monáe, en Los Ángeles, California.

Meses después, en marzo de este año, la pareja fue captada en unas vacaciones románticas en México, donde se dejaron ver muy cariñosos entre abrazos y miradas cómplices. El viaje a las paradisíacas playas mexicanas coincidió con el cumpleaños 41 de Lupita.

© Backgrid/The Grosby Group Joshua Jackson y Lupita Nyong'o, se tomaron de la mano durante un paseo cerca del resort Autocamp en Joshua Tree, California, en diciembre pasado

Previo a su romance con Nyong'o, Joshua estuvo casado con la modelo Jodie Turner-Smith por cuatro años. En 2023, ella solicitó el divorcio y tomaron caminos separados. En los documentos presentados ante la corte, Jodie —quien comparte a una pequeña de cuatro años con Jackson — indicó como la fecha oficial de su separación el 13 de septiembre de 2023.

En cuanto a Lupita, antes de su relación con Joshua, ella salió con el comentarista de deportes Selema Masekela por alrededor de un año, antes de anunciar su ruptura. "Es necesario que comparta una verdad personal y me desvincule públicamente de alguien en quien ya no puedo confiar", indicó en ese momento a través de una historia en Instagram en octubre de 2023. "Me encuentro en una etapa de desamor por un amo que se extinguió repentina y devastadoramente por el engaño".

Lupita agregó en ese momento: "Pero recuerdo que la magnitud del dolor que siento es igual a la medida de mi capacidad de amar. Y entonces, elijo enfrentar el dolor, cultivar el coraje para enfrentar mi vida exactamente como es y confiar en que esto también pasará".

Haciendo una reflexión sobre su ruptura con Selema, la actriz de Nosotros cree que fue una "oportunidad para aprender" sobre sí misma. "Pasas por muchas situaciones como, '¿Por qué? ¿Cuáles fueron las señales? ¿Por qué no las vi? "Y si lo hice, ¿por qué no hice algo al respecto?", le dijo a Harper's Bazaar en su edición de Reino Unido. "Además, revivir momentos y pensar: 'Oh, sentí esta aprensión y la ignoré. ¿Por qué la ignoré?'".

© Emma McIntyre/Getty Images Lupita Nyong'o aseguró que cada desamor le ha dejado una valiosa lección

Aunque no se arrepiente de la forma en la que dio a conocer esa ruptura sentimental, en esa misma entrevista reconoció que a partir de ahora, llevará sus desamores de manera privada, pues al ser una persona pública es doblemente duro superar algo así. "Cuando el mundo tiene una imagen de ti en relación con otra persona, eso prolonga el proceso de sanación porque el recuerdo queda grabado en el dominio público".