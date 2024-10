Marjorie de Sousa responde a las declaraciones de Julián Gil sobre su hijo Matías

Conmovido, Julián Gil habló recientemente de su hijo Matías, fruto de su relación pasada con Marjorie de Sousa. Aunque todavía no logra reencontrarse con el pequeño, quien está a punto de cumplir 8 años en enero, el actor confía que en algún momento eso podrá ser posible. “Mati va a cumplir ocho años. Creo que las aguas están donde deben estar. De mi parte he curado muchísimo y he dejado que el tiempo pase y que sea Marjorie o Mati, que el día que ellos decidan, están en todo su derecho de hacerlo, de buscarme, yo voy a estar”, dijo a los medios, declaraciones retomadas por Ventaneando. Tras lo expresado por el intérprete, Marjorie ha sido cuestionada durante su visita a un programa televisivo, palabras que han acaparado la atención entre quienes siguen de cerca esta historia.

© IG: @marjodsousa Marjorie de Sousa asegura que su hijo Matías es un niño feliz.

¿Qué ha dicho Marjorie sobre Julián Gil?

Marjorie asistió como invitada al programa de Telemundo La Mesa Caliente, espacio en el que además de hablar de su participación en la serie televisiva El Conde, no escapó de ser cuestionada sobre las recientes declaraciones de Julián Gil. Incluso, la actriz escuchó con atención lo dicho por su ex, luego de que en este espacio le mostraran la grabación con la entrevista de ese momento. “Matías es lo más bello. Sí lo es (feliz), quien lo conoce sabe que lo es…”, dijo la intérprete luego de las palabras de Gil.

Video relacionado

Tras las palabras de Marjorie, la presentadora Giselle Blondet fue puntual con su pregunta al buscar que la actriz le respondiera si está abierta o no a una reconciliación con su ex, específicamente por el niño, a lo que la intérprete respondió con apego a la discreción. “Es un niño que está criado con amor, desde el amor. Yo siempre lo digo y lo repito, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, creo que Mati es un ser muy maduro, un niño muy maduro pero pues tiempo al tiempo…”., afirmó la venezolana sin ahondar en más detalles por ahora.

© Ángel Ramos Marjorie de Souza afirma que 'tiempo al tiempo' tras preguntarle sobre lo dicho por Julián Gil.

La sensible reacción de Julián Gil

El amor que Julián Gil tiene por su hijo Matías es inmenso, a pesar del tiempo en el que no ha podido tener contacto con él. Así lo ha dicho el actor durante sus entrevistas con los medios y en las redes sociales, espacio en el que una vez más no tardó en reaccionar tras las palabras de Marjorie. Conmovido, ilustró su respuesta con una fotografía en la que aparece él junto al niño, en espera de poder reencontrarse con él cuando eso sea posible.

© IG: @juliangil Julián Gil confía en ver pronto a su hijo Matías.

Julián retomó la respuesta de Marjorie y expresó incertidumbre ante lo dicho por la actriz. “Tiempo al tiempo”, nunca me dio tanta curiosidad por saber qué significa esta frase. Bendiciones Mati. Papá”, escribió Gil en su reciente posteo en redes sociales, espacio en el que ha recibido todo el apoyo de sus seguidores y amigos cercanos del medio, entre ellos Sebastián Rulli, quien escribió: “Amor, fuerza y paciencia”.