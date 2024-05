A corazón abierto, Marjorie de Sousa nos habla de su hijo Matías y lo que piensa del matrimonio

¿Cuál es la mayor lección de vida que quieres inculcar a tu hijo?

Una de ellas es que siempre se tiene que enfocar en verse como un ganador en la vida, que siempre tiene que apostar a lo más grande. Y a lo mejor me decía: ‘Mamá, no importa si no gano, igual estoy ganando’. Le digo: ‘Perfecto, me parece muy bien. Pero siempre piensa que tú vas a ganar, porque tu pensamiento te va a proyectar. Tú vas a llegar ahí y tú vas a ganar. Y ya luego vemos qué pasa, ¿te parece? No te frustres si no ganas, porque volvemos a otra competencia y ahí lo vamos a intentar de nuevo’. Le dije: ‘Yo he perdido muchas veces’… Siempre hago con él muchas afirmaciones.

Quiero que siempre se reconozca, quiero que jamás en la vida lo puedan pisar y que, si alguien le dice cosas, él sepa que no están hablando de él, está hablando de la persona, que nunca se deja afectar por eso… Le digo que viva el día a día, que a veces no sabemos qué va a pasar mañana y que siempre estamos perdidos en esperar algo y no llega ese algo, pero es porque perdemos realmente el presente. Que siempre sea una persona de palabra, que si él dice algo lo tiene que cumplir, eso es mucho más importante que un contrato y que eso lo va a ayudar en el futuro, que siempre sea una persona íntegra, que sea una persona con valores y que se ame ante todo.