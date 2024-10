Julián Gil se dice dispuesto a aceptar las condiciones de su ex con tal de estar en la vida de su hijo Matías

Aunque ser papá es algo que Julián Gil disfruta al máximo, lo cierto es que en los últimos años no todo ha sido miel sobre hojuelas. Y es que el actor se encuentra distanciado de Matías, el pequeño que tuvo con Marjorie de Sousa, debido a diferencias con la actriz, por lo que no ha podido ejercer su paternidad con el menor desde hace más de siete años. Sin embargo, el intérprete no pierde la esperanza de que con el paso del tiempo y una vez pasada la tormenta, Marjorie acceda a que él y su retoño comiencen a escribir su propia historia, por lo que incluso se dijo dispuesto a aceptar las condiciones de su ex con tal de tener cercanía con Matías.

© IG: @juliangil Julián Gil no ha podido convivir con su hijo menor desde hace siete años

Así lo compartió el guapo intérprete en un reciente encuentro con la prensa, una ocasión en la habló de la situación que enfrenta, desde hace poco más de siete años, respecto a su paternidad. “Mati va a cumplir ocho años. Creo que las aguas están donde deben estar. De mi parte he curado muchísimo y he dejado que el tiempo pase y que sea Marjorie o Mati, que el día que ellos decidan, están en todo su derecho de hacerlo, de buscarme, yo voy a estar“, explicó a los medios de comunicación presententes, en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando.

En ese mismo sentido, Julián se dijo abierto al diálogo y a aceptar las condiciones de su ex, con tal de tener esa cercanía con la que tanto ha soñado con el menor de sus hijos. “Estoy dispuesto a hacer lo que sea y aceptar las condiciones que sean con tal de estar en la vida de Mati... El encuentro es inevitable; entonces, creo que hay que ver también con qué historia está creciendo él“, señaló.

Por otro lado, Julián Gil se dijo interesado en conocer la opinión de su hijo sobre todo el coflicto que ha enfrentado con Marjorie respecto a su custodia, para así poder contarle su propia versión los hechos. “Me gustaría contarle mi historia y empezar una historia con él. Ya el pasado, me imagino, que Marjorie se lo estará contando de alguna manera, pero yo, conociendo a Marjorie también, dentro de todo pienso que sabrá hacerlo porque veo que a Matías creciendo bien, es un niño feliz, está bien. Si lo veo feliz a él, eso me da mucha tranquilidad“, detalló.

La pregunta que se hace todos los días

Hace unas semanas, Julián acudió a conversar al espacio llamado Siéntese Quien Pueda, del actor y escritor Carlos Mesber, quien directamente le preguntó si su hijo Matías tiene claro que él es su papá. Sin filtros, Julián respondió con un “me imagino”, para luego ahondar en su postura. “Yo me he hecho esa pregunta casi diaria. Yo no sé, no sé si en el cuarto del niño hay una foto de papá y no sé si ella le dice: ‘Mira, este es tu papá’. Es inevitable, ¿entiendes? Pero yo no sé la historia que se le está haciendo al niño…”, respondió el intérprete en la íntima charla en la que abordó diversos aspectos de su ámbito personal.