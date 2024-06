Julián Gil revela que desconoce si su hijo Matías sabe que él es su papá

Si de algo se siente orgulloso Julián Gil es de su faceta como papá. Sin embargo, en ese sentido, el hecho de no poder tener contacto con su hijo Matías, el menor de ellos, y a quien tuvo siete años atrás durante su romance con la actriz Marjorie de Sousa, es uno de los grandes pesares en su vida. A corazón abierto, el actor se ha sincerado sobre ese capítulo en una reciente entrevista, revelando que incluso desconoce si el niño está enterado de que él es su padre, esto debido a las diferencias que prevalecen entre él y Marjorie, quien actualmente tiene la custodia del pequeño.

Julián Gil dice estar dispuesto a reencontrarse con su hijo Matías y llegar a un acuerdo con Marjorie.

Julián opina de Marjorie y de la crianza que le da a su hijo

Amable como suele ser, Julián acudió a conversar al espacio llamado Siéntese Quien Pueda, del actor y escritor Carlos Mesber, quien directamente le preguntó si su hijo Matías tiene claro que él es su papá. Sin filtros, Julián respondió con un “me imagino”, para luego ahondar en su postura. “Yo me he hecho esa pregunta casi diaria. Yo no sé, no sé si en el cuarto del niño hay una foto de papá y no sé si ella le dice: ‘Mira, este es tu papá’. Es inevitable, ¿entiendes? Pero yo no sé la historia que se le está haciendo al niño…”, respondió el intérprete en la íntima charla en la que abordó diversos aspectos de su ámbito personal.

En otro momento, Julián fue directo al referirse al papel de Marjorie en la crianza de su hijo, algo que la actriz ha dejado ver a toda luz a través de sus redes sociales y en diversas entrevistas concedidas a varios medios. “Marjorie, de alguna manera, con todo lo que ha pasado y con todo lo que pueda decir la gente, no es mala persona. Ella tendrá su punto, yo se lo respeto, las cosas como pasaron pues no fue de la mejor manera, pero ella no es una mala persona y se nota que está criando al niño bien, sin la figura paterna pero lo está criando bien…”, explicó en la reveladora conversación.

Julián Gil confía en poder ver a su hijo Matías algún día.

Dispuesto a negociar con Marjorie

En la charla, Julián también se mostró dispuesto y abierto a que se pueda dar un cambio en su relación con Marjorie, esto con la finalidad de poder ver a su hijo. “De alguna manera, cuando te digo que yo estoy dispuesto a aceptar condiciones, me gustaría sentarme con ella y que ella me dijera: ‘Me gustaría que esto fuese así, yo le he contado esto a Matías’, no sé… tú dime cuál es el libreto y yo lo sigo. No pasa nada, empezamos de cero y empezamos de a poquito, eso es lo que yo quisiera…”, expresó el puertorriqueño, quien ha sido muy abierto al compartir lo mucho que desea poder reunirse nuevamente con su hijo.

Julián Gil dice disfrutar al máximo su faceta como papá.

Así mismo, Julián hizo énfasis en la importancia de dar paso a este compromiso, pues asegura que es buen momento para que el niño comience a tener claro qué sucede con su situación familiar. “Además, para el niño, yo creo que es una buena etapa, es un buen momento porque pues ahora que él empiece a preguntar e indagar me imagino que a ella se le puede hacer un poquito más complicado cada vez…”, expresó en la conversación.