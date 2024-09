Sincera, Marjorie de Sousa habla de su cirugía de explantación

Inspirada por las historias de otras mujeres y algunas de sus colegas, Marjorie de Sousa tomó la decisión de retirarse los implantes de seno como medida de prevención y para mejorar su salud. Así lo ha compartido la actriz en sus redes sociales, donde con total apertura se ha referido a cómo ha vivido todo el proceso de su explantación y su posterior recuperación, dejando en claro que tras el procedimiento, ha notado una notable mejoría en su estado de salud.

© Getty Images Marjorie de Sousa reveló que tras su cirugía, se ha sentido mucho mejor

A través de su perfil de Instagram, Marjorie compartió un mensaje y un video en el que se refirió al reciente proceso médico que enfrentó, explicando también las razones por las que tomó la decisión de retirarse los implantes. "Hace unos meses decidí hacer esto, la verdad es de las mejores decisiones que pude tomar por mi salud, sentía mucho miedo. Hoy me siento muy bien, veo muchos cambios positivos en mi salud y sé que cada día estaré mejor", compartió la intérprete en su publicación.

La actriz reveló que tras hacerse unos estudios de rutina, descubrió que algo no estaba bien con su salud y específicamente con sus implantes, por lo que sus médicos le recomendaron quitárselos y ponerse unos nuevos. Sin embargo, la actriz no se sentía segura al respecto, pues ya había escuchado a otras mujeres hablar sobre los problemas de salud que les causó tener implantes de seno. Es así que con información y decidida a mejorar su estado de salud, Marjorie decidió someterse a una explantación. "Me siento mucho más activa, me siento con más ánimo y lo más importante de todo es que, desde que los quité (los implantes), no se me han vuelto a hinchar los pies, que era algo que yo no entendía por qué me pasaba, hasta que empecé a escuchar y ver a muchas compañeras que hablaban de este tema y decidió dar el paso", expresó en su video.

Marjorie reveló que comenzó a ver que su salud se estaba deteriorando hace 16 años; sin embargo, no hizo mucho caso y no se atendió. "Yo comencé en 2008 con unas migrañas y una inflamación en mi cara...", compartió la actriz, quien además enlistó los diferentes síntomas que llegó a sentir, como fatiga extrema, pérdida de visión, hichazón, alergias, así como problemas de vias respiratorios.

El mensaje que envió a sus seguidoras

Luego de haber enfrentado esta cirugía y de estar camino a la recuperación, Marjorie de Sousa reflexionó sobre lo que esta experiencia le ha dejado. "Les habló con el corazón y les digo que si hay algo que te está haciendos sentir incómoda, si hay algo que te está dando una alerta en tu cuerpo, hazle caso, escúchalo", compartió la intérprete, quien además animó a su seguidoras a no tener miedo, pues además, en su caso, la recuperación ha sido buena. "Poco a poco todo eso que tenía dentro de mi cuerpo va a ir saliendo, pero ahorita que tengo tres meses, wow... La recuperación, gracias a Dios, ha sido rápida", finalizó.