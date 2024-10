Julián Gil confiesa estar preocupado por su salud: ‘Mi cuerpo es como un campo minado’

Julián Gil se encuentra preocupado, una vez más, por su salud. El actor de origen argentino reveló a varios medios de comunicación que las alertas se han vuelto a encender luego de encontrarse un lunar en el pecho, lo que lo hizo tomar acción inmediata y realizarse algunos estudios. Esta emergencia responde al diagnóstico de cáncer de piel que tuvo en 2021, y que, aunque logró superarlo, lo ha hecho librar una intensa batalla contra la enfermedad que se ha hecho presente en más de una ocasión.

© IG: @juliangil Julián Gil

Siempre alerta sobre las llamadas de atención que le pueda dar su cuerpo, expresó: "Es importante cuidarse, yo ando con mucho pánico con el tema del cáncer de piel, gracias a Dios las veces que me he tenido que operar ha sido en el pecho", dijo a varios periodistas en busca de sus declaraciones.

Y reveló: "La semana pasada me acaba de salir un nuevo anuncio, y me hice una biopsia. Tengo que ver el resultado. Pero el imaginarte que me pueda salir en la cara... Soy afortunado de que todavía no, mis arruguitas y eso, pero estoy feliz con mis arrugas".

A pesar de todo, Julián se mantiene positivo durante la espera de los resultados que le entregarán en unos días más: "Creo que va a salir bien, creo que va a ser un lunar no tan maligno, pero debo de estar muy pendiente. La doctora me dijo que mi cuerpo es como un campo minado y en cualquier momento puede explotar", agregó.

Con ello en mente, el prometido de Valeria Marín debe estar en constante observación médica, con chequeos semestrales para evitar que algún signo de alerta pase desapercibido.

Meses complicados para Julián Gil

Esto se suma a los percances que ha tenido en meses reciente, en especial el aparatoso percance en automóvil que sufrió el 17 de septiembre cuando iba rumbo al foro de Siéntese Quien Pueda (Univision). "Por lo menos camino", dijo entre risas. Afortunadamente ni él ni el otro conductor sufrieron lesiones graves.

© Getty Images Julian Gil

"Han sido meses duros, en La Isla me desgarré, después el problema del diente, luego el choque. Tengo la mano un poquito lastimada, la rodilla, pero nada, camino, estoy bien, estoy vivo, siempre positivo y con energía".