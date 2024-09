Cuatro años después y con su prótesis, Daniela Álvarez triunfa en la pasarela junto a Eva Longoria

Daniela Álvarez se ha convertido en una fuente de inspiración y ejemplo a seguir para muchos, pues ha demostrado que es posible superar las adversidades y conquistar los sueños. La modelo colombiana, a quien hace cuatro años le fue amputada una pierna debido a una isquemia, acaba de vivir un regreso triunfal a las pasarelas, pues ha sido ni más ni menos que en París y rodeados de grandes estrellas.

© Getty Images Daniela fue una de las estrellas que participaron en Le Défilé L'Oréal Paris.

En su papel como embajadora de L'Oréal Paris, Daniela fue invitada a participar en Le Défilé, un evento que se realizó en la capital francesa en el marco del Paris Fashion Week. La también exreina de belleza, ya había adelantado en sus redes sociales sobre su esta increíble oportunidad y se había mostrado muy emocionada.

Daniela salió a la pasarela luciendo espectacular con un minivestido blanco de escote cuadrado y tirantes anchos, el cual complementó con unos botines negros de tacón ancho y, como accesorios, pendientes largos y brazaletes. Además, llevó su larga melena rubia recogida en una coleta alta y lució un maquillaje con énfasis en los labios, que los llevó pintados de rojo.

© Getty Images Daniela lució guapísima en un minivestido blanco.

Pero no fue solo su espectacular look lo que la hizo brillar, sino también la hermosa sonrisa que esbozó desde el primer momento. En cuando salió ante el público levantó ambos brazos para saludar, y caminó por la pasarla con total seguridad y dominio de su prótesis. No pudo ocultar su sentir en aquel momento, pues sus ojos se tornaron un poco llorosos a causa de la felicidad que la inundaba.

© Grosby Group Daniela Álvarez coincidipo en la pasarela con Eva Longoria.

Justo detrás de ella, tocó el turno de desfilar a Eva Longoria, una de las representantes más famosas de la marca de cosméticos en todo el mundo. Mientras Daniela regresaba, la actriz estadounidense le sonrió y extendió su mano para saludarla.

Las palabras de Daniela tras aquella entrañable experiencia

Tras su triunfo en la pasarela, la guapa colombiana tomó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje al respecto. “Después de cuatro años vuelvo a una pasarela, pero esta vez con mi prótesis. Que esta oportunidad de estar en Le Défilé de @lorealparis sea para inspirar a muchas mujeres a creer en sí mismas, amarse tal cual a pesar de las circunstancias y a encontrar su poder personal para brillar en la vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

© Instagram @danielaalvareztv Daniela Álvarez coincidió con estrellas como Camila Cabello, Kendall Jenner y Eva Longoria.

“Honrada de estar al lado de mujeres tan poderosas, juntas le recordamos al mundo que la verdadera belleza radica en la autenticidad. Porque tú lo vales”, agregó en su publicación. Además, compartió el video de su pasarela, así como algunas imágenes de su momento junto a Eva.

También publicó fotos junto a otras de las personalidades que participaron en el desfile, entre ellas Camila Cabello, Kendall Jenner, Anitta y Belinda. También se retrató con la famosa modelo alemana Heidi Klum.

© Instagram @danielaalvareztv Daniela Álvarez coincidió en París También con Belinda.

Los seguidores de Daniela celebraron su triunfo y elogiaron no solo su belleza, sino también su fortaleza y resiliencia. “Te amo hermana. ¡Qué bonito se siente verte triunfar!”, comentó su hermano Ricki Álvarez. “¡Qué orgullo sis! ¡No pares de brillar! Eres genial y te amo”, expresó por su parte su hermana Andrea.