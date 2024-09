Daniela Álvarez comparte un día difícil en su terapia física: ‘Algo tan básico yo no lo puedo hacer’

Hace casi un mes, Daniela Álvarez reveló que había iniciado un nuevo tratamiento en un centro médico en España, esto con el fin de recuperar la sensibilidad y movilidad de su pie derecho que perdió en 2020 por la isquemia que derivó en la amputación de su pierna izquierda. La modelo se mostró agradecida y entusiasmada por esta oportunidad, aunque el proceso no ha sido para nada fácil. En una reciente publicación en redes sociales, la guapa colombiana ha mostrado lo duro que ha sido para ella la terapia física, y también ha compartido algunos de los progresos que ha obtenido con mucho esfuerzo.

“Hoy no fue un buen día en mi terapia, algo tan básico yo no lo puedo hacer”, escribió Daniela al inicio de su post en Instagram. “Para muchas personas resulta difícil mostrar su vulnerabilidad, dejar ver aquello que por dentro nos hace sentir frustrados, tristes o incapaces sería sinónimo de debilidad o exponernos demasiado. ¡Hasta que un día entiendes que tu debilidad es tu mayor fortaleza!”, reflexionó en su mensaje.

La exreina de belleza publicó un video en el que se le veía haciendo varios ejercicios guiada por su terapeuta: primero, con los ojos cerrados, intentaba hallar y mantener una pelota bajo su pie. Después debía identificar distintas texturas que el especialista le presentaba.

Daniela Álvarez muestra lo desafiante que es su terapia física

Daniela, quien ha inspirado a muchos con su resiliencia y su positividad, compartió los logros que ha alcanzado hasta ahora. “Más allá de mi sensibilidad hay algo que puedo apreciar hoy después de cuatro años: los dedos de mi pie ya empezaron a moverse, hay más activación en el nervio de la tibia y tengo más control. ¡Así que me quedo con esto último que para mí es un tremendo avance!”, escribió.

“¡Gracias Dios y gracias Foltra!”, agregó en su mensaje, refiriéndose al Centro Sanitario Foltra, en cuyas manos se ha puesto en este proceso. “Lo valioso no es el resultado, ¡ES EL RECORRIDO! Gracias Rubén por la dedicación y la paciencia”, agregó.

En su publicación, la cual recibió numerosos mensajes de apoyo y felicitaciones, Daniela explicó a grandes rasgos la situación por la que se encuentra en tratamiento. “Mi falta de sensibilidad es consecuencia del daño que la isquemia produjo en mi nervio”, señaló. “El tacto de las cosas aún no las siento mucho, no identifico bien las superficies, por ejemplo: no sé si el piso está resbaloso o no, o si está caliente y me estoy quemando”, explicó. “Lo importante es seguir intentándolo, no perder la esperanza y SONREÍR por todo el cariño y apoyo que durante todo este proceso recibo de quienes siempre han estado a mi lado”, agregó en su mensaje.

¿Qué le pasó a Daniela?

Recordemos que en 2020, la modeló entró al quirófano para que le removerían una masa anormal del abdomen, pero presentó varias complicaciones, entre ellas la isquemia que derivó en la amputación de parte de su pierna izquierda y en pérdida de movilidad en la derecha. Sin embargo, los especialistas se han mostrado confiados en que podrá mejorar.

Daniela Álvarez muestra el nuevo proceso médico que ha iniciado

El mes pasado, Daniela fue revisada por un reconocido especialista, el doctor Jesús Devesa. En las redes sociales del centro médico del que forma parte se detalló que valoraron “la sensibilidad y atrofia muscular en la pierna derecha, sensibilidad que había perdido tras la cirugía, y la inmovilidad del pie derecho, incapaz de hacer la flexión dorsal. Todo ello como consecuencia de la isquemia producida durante la cirugía de la aorta abdominal que sufrió hace cuatros años y cuya mayor repercusión fue la amputación de la pierna izquierda. Confiamos en conseguir la rehabilitación completa, nerviosa y circulatoria de esa pierna y pie”, detallaron.