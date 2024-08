Daniel Arenas comparte una emotiva carta y Daniela Álvarez responde: ‘Te aplaudo y te admiro’

El pasado 1 de agosto se dio a conocer que Daniel Arenas dejaba Hoy Día (Telemundo), luego de más de un año y medio, anuncio que tomó a muchos por sorpresa. Sin embargo, fue el mismo conductor quien explicó que esta decisión era totalmente personal, descartando de antemano que se tratara de un despido. Una semana después de aquella noticia, el colombiano ha compartido una extensa y emotiva carta ahondando en sus motivos para salir del matutina, y entre las múltiples muestras de apoyo recibidas, ha destacado la de su novia Daniela Álvarez.

© Instagram @hoydia Daniel Arenas se sumó al elenco de 'Hpy Día' en enero de 2023.

“Primero que nada, soy un hombre de FE y eso me hace agradecer más que pedir, creer antes de ver y sentir más que analizar”, expuso Daniel al inicio de su mensaje, el cual acompañó del fragmento de Hoy Día en el que se despidió. “Hoy hace una semana y por voluntad 100% propia decidí cerrar un ciclo totalmente inesperado en mi vida, y digo inesperado porque yo no lo busqué, siempre he dicho que mi DIOS me puso ahí y que si venía de ÉL era porque tenía un propósito muy poderoso”, expresó.

“Hoy por hoy después de todo lo vivido entiendo mejor que nunca, que ese PROPÓSITO es (por qué lo seguirá siendo) abanderarlo a él, ser su herramienta, su voz, su ejemplo”, continuó el actor en su mensaje, reafirmando la importante que su fe ha tenido en su vida.

La despedida de Daniel Arenas de 'Hoy Día' View post on Instagram

“Estamos pasando por un momento muy complicado como humanidad, en donde se acabaron los límites, todo gira alrededor de ser tendencia o ‘viral’ por hacer algo absurdo, grotesco u ofensivo. Ya no se sabe qué significa el respeto, los valores o tan siquiera la dignidad”, reflexionó. “Hay mucha oscuridad, familia, así que tenemos que ser LUZ donde se necesite”, continuó el colombiano.

© Getty Images Daniel Arenas expresó su agradecimiento a 'Hoy Día' y a Telemundo.

“De las cosas que más disfruté entre muchas de este trabajo fue poder dar mi opinión y mi punto de vista en muchos temas, algunos más álgidos que otros, pero siempre con todo mi respeto y hablando desde el corazón”, agregó en su carta. Además, Daniel agradeció al público y a sus “inigualables fans que, desde mis épocas de actuación hasta hoy en día, siguen ahí al pie del cañón, apoyándome e impulsándome en todo lo que hago”, También expresó su gratitud Telemundo y Hoy Día “por creer en mí y dejarme brillar”.

La dedicatoria especial a Carlos Calderón

En su mensaje Daniel hizo una mención especial a Carlos Calderón, su compañero en el matutino y quien le dedicó unas sentidas palabras el día que se despidió del programa. De hecho, en su publicación compartió algunas capturas de dicho mensaje. “Eres de esos compañeros con los que uno sueña trabajar: un caballero, un profesional y un buen amigo”, expresó el mexicano en su post, ya que no pudo estar en el estudio debido a un resfriado.

© Instagram @carlitoscalderon Carlos Calderón y Daniel Arenas se expresaron su cariño y admiración mutua.

“No sé si dejas alguna batuta que cargar, pero sin duda sembraste muchas enseñanzas. De mi parte, seguiré tratando de calibrar mis palabras a través de ese filtro de fe que nos has inculcado a todos”, destacó Carlos. Estas palabras fueron respondidas por Daniel en su carta: “La batuta está más clara que nunca querido Carlitos seamos VIRALES haciendo el bien dando ejemplo y recordándole a la gente todo con AMOR vale la pena”.

El apoyo de Daniela

Los seguidores de Daniel de inmediato le mostraron su apoyo y destacaron la forma en la que él siempre defendió sus ideales. Entre todos los comentarios, el que llamó especialmente la atención fue el de Daniela Álvarez, la novia del actor.

© Instagram @danielaalvareztv Daniela Álvarez le expresó su apoyo a Daniel.

“Te aplaudo y te admiro. No muchas personas son capaces de tomar decisiones como estas. Tu Fe inquebrantable y esa enorme certeza en tu corazón te seguirán llevando por el mejor de los caminos. ¡Gracias por enseñarnos lo que realmente es importante! Tu propósito en esta vida es inmensamente especial”, escribió la modelo.