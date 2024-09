Carlos Calderón recuerda su dura salida de 'Despierta América': ‘Me fui por la puerta de atrás'

En enero de 2023 Carlos Calderón vivió uno de los momentos más complicados por los que ha atravesado a nivel profesional cuando salió del programa Despierta América (Univision), quedando fuera también de la cadena televisiva que fue su hogar por más de dos décadas. Esta situación derivó en bache emocional del que tardó un tiempo en recuperarse. Hoy, en medio de una emocionante etapa en su carrera, el presentador mexicano ha recordado su inesperada salida del matutino.

© Instagram @carlitoscalderon Carlos Calderón actualmente se encuentra feliz en 'Hoy Día' (Telemundo).

En entrevista con Rodner Figueroa para su podcast Cara a Cara, a la que asistió con su pareja Vanessa Lyon, Carlos contó que el día que terminó su relación con Univision él se presentó a trabajar como cualquier día, sin anticipar lo que le deparaba.

“Fue muy raro. Yo llegué a las 6:30 am, como siempre, de traje, listo para entrar al aire y en el estacionamiento, una vez que entré, el de la garita estoy seguro de que avisó, y me hablaron por teléfono al coche y me dijeron: ‘Pasa al cuarto Z 315 y llegué y estaba una señora que nunca había visto en mi vida y mi productora, que me dijo: 'No te vamos a renovar el contrato. Yo sé que te quedan varios meses, pero ya no queremos que estés al aire y ya no vas a entrar hoy al programa'”, contó el presentador, quien actualmente trabaja en Hoy Día (Telemundo).

© Getty Images Carlos vivió momentos complicados tras su salida de Univision.

Esta decisión dejó en shock a Carlos, quien no podía asimilar lo que le estaban diciendo. “Cuando bajé, literalmente la señora de la limpieza me alcanzó una bolsita para meter unas cosas y me fui por la puerta de atrás. Insólito para mí”, relató. “Estaba en un proceso de cambio la empresa y todo, para mí fue un shock, pero no me llevo un mal recuerdo porque el cariño de la gente me lo llevé y el de gente como ustedes me lo llevé. Pero la grosería esa no tenía razón de ser”, opinó.

Por su parte, Vanessa consideró que la decisión de despedir a Carlos fue muy rara y expresó sus sospechas sobre si ya estaba planeada y esperaron al último momento para comunicársela, pues dijo que durante días una persona había insinuado que alguien saldría de la emisión. “Esta persona que estaba cerca de la producción empieza a decir esto y a manera de burla un poco”, señaló.

© Instagram @rodnerfigueroa Carlos acudió a la entrevista junto a su pareja Vanessa Lyon.

Carlos admitió cierto desconcierto ante el hecho de que otros colaboradores del matutino de Univision han tenido grandes despedidas del programa, y él ni siquiera pudo despedirse de nadie. “He pensado cómo me hubiera gustado salir, y a veces pienso que no hubiera habido otra manera. Y luego en los últimos meses he visto grandes fiestas que les hacen a personas que ni siquiera son talentos de Despierta América”, comentó.

Las repercusiones que tuvo en su vida personal

En diciembre del año pasado, el presentador habló sobre el difícil momento que derivó de su despido en su podcast The Carlos Calderón Show, en un capítulo titulado Mensaje Fin De Año 2023, Resiliencia.

“Cuando pierdes eso, cuando pierdes tu estilo de ganarte la vida, tu rutina de levantarte en las mañanas, tu misión, tu motivación, pues se vuelve una situación muy estresante, especialmente cuando tienes un bebé, una pareja que quieres cumplirle, que quieres que esté contenta y tranquila, es una situación bien estresante por lo que yo pasé”, recordó. “Fueron meses de mucho estrés que se agarraba a cachetadas con momentos de depresión, angustia y ansiedad”, admitió.

© Getty Images Vanessa Lyon y Carlos Calderón con su hijo León.

El conductor dijo que, aunque fue difícil, logró salir adelante. “Era como yo sentarme frente a estas emociones y decirles: ‘Tú no tienes lugar, no tienes nada que hacer en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en esta casa, así que sáquese de aquí’”, comentó. “Esa negociación pues es dura, es constante y es necesaria”, agregó.