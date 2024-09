Con su familia fortalecida y llena de amor, Carlos Calderón y Vanessa Lyon celebran los tres años de su hijo: 'León es un ser muy especial'

Para Carlos Calderón y Vanessa Lyon no hay fecha más significativa en su calendario que el cumpleaños de su hijo León. El pequeño cumple tres años y sus padres no podrían sentirse más orgullosos de él, pues a su corta edad, se ha convertido en un niño muy especial, el cual poco a poco va descubriendo el mundo que lo rodea, coleccionando anécdotas y gratos recuerdos de la mano de sus papás. En exclusiva para ¡HOLA! AMÉRICAS, la pareja nos compartió su sentir sobre esta nueva vuelta al sol de su hijo.

León nació el 5 de septiembre de 2021

Fascinado por su rápido desarrollo, el presentador de televisión, quien recién inició su faceta como presentador en Telemundo, nos habló de la manera en la que León le ha enseñado una nueva forma de redescubrir el sentido de la vida.

"Para mí ver crecer a León es el regalo más grande que me ha dado la vida", dijo la estrella de televisión. "No sólo me ha abierto los ojos a lo que verdaderamente es valioso en la vida, sino que me ha hecho sensibilizarme a la fragilidad de nuestros primeros años de vida", agregó. Su percepción de la vida es otra, luego de que hace tres años se convirtiera en padre. "Ahora digo que ningún hombre puede decir que está completo hasta ser padre. Ver crecer un hijo, te hace fuerte, creativo, valiente, lleno de fe y esperanza, pero sobre todo te da una felicidad que nunca había conocido antes".

© @drishtidream Carlos Calderón con su pequeño León

"Para mí ver crecer a León es el regalo más grande que me ha dado la vida". Carlos Calderón

En tanto, la orgullosa madre, que divide sus días entre su papel como mamá, emprendedora y actriz, habló de la nostalgia que le causa ver que su hijo ya no es más un bebé, pues la etapa de los pañales y los biberones poco a poco va quedando atrás. "[Ser mamá] es la experiencia más fortalecedora, fascinante pero también llena de nostalgia al ver que León deja una versión de él para convertirse en otra al cambiar de etapas y logros —sobre todo verlo de bebe a toddler —me pegado duro. Es indescriptible lo que significa ser madre", compartió la artista.

© @drishtidream Vanessa Lyon se siente plena en su rol de mamá

"Es indescriptible lo que significa ser madre". Vanessa Lyon

Con tres años, León es toda una revolución de amor en casa. Verlo crecer es una de las dichas más grandes de Calderón, quien nos contó un poco sobre el carácter de su hijo. "Supongo que todos los papás dirán algo parecido, pero León es un ser muy especial. Es extremadamente sensible y pareciera que sabe exactamente cómo nos sentimos Vanessa y yo en todo momento", expresó. "Ama la naturaleza y los animales, le encanta el zoológico, se maravilla de ver desde un gusano hasta las nubes y la luna. Es muy muy dulce y a la vez muy fuerte, me encanta verlo tomar con sus manos la cara de Vanessa y darle besos y luchar conmigo".

© @drishtidream León hace los días de Carlos y Vanessa más felices

Padre e hijo comparten aficiones que los va uniendo cada vez más, como sus paseos y tardes de juegos. "Me encanta ir con él al parque y verlo escalar juegos para niños más grandes sin ningún temor y con grandes destrezas. Maneja el balón de soccer como un campeón y es un nadador nato que ama la playa. Le encanta reír, le encanta bailar y ama la música, desde ‘Baby Shark’ hasta el jazz y la música clásica".

© Kia fotografía / @drishtidream Los orgullosos padres celebraron los 3 añitos de León con una fiesta temática estilo safari

Con tres años recién cumplidos, León es de lo más perspicaz. "También es muy inteligente, se sabe las letras, números y colores desde muy chiquito y le encanta construir grandes estructuras con bloques. También le gusta cocinar y come de todo, hasta vegetales. Pero más allá de todo esto es súper simpático y conversador y es muy divertido estar con él. Vanessa y yo además de amarlo, siempre decimos que nos cae muy bien".

Lyon coincide con el padre de su hijo, asegurando que el pequeño es "lo más hermoso que ha conocido en la vida".

© @drishtidream Vanessa Lyon está encantada con la idea de tener otro bebé

Un hermanito para León

En esta misma exclusiva, la pareja nos reveló la ilusión que les hace darle un hermanito o hermanita, pues nada les haría sentirse más plenos que ver completada su felicidad con un integrante más para la familia Calderón-Lyon. El conductor de televisión, quien ha sido distinguido con el Emmy Award, contó con ternura cómo ve a su hijo socializar con otros pequeños en el parque, por lo que lo varias veces lo ha imaginado de aquí para allá con un cómplice de juegos y travesuras.

Jirafas, leones, globitos y un pastel de 3 pisos fueron el marco perfecto para la celebración del pequeño León

"Ahora que León está un poquito más grande, uno empieza extrañar la presencia de un bebé más chiquito. Y siento que tener un hermano o hermana, es una gran bendición, por lo menos para mí lo fue. Cuando veo niños con sus hermanos en el parque o en la calle me da mucha ternura y pienso que a León le encantaría también tener alguien a quien cuidar y con quien jugar", dijo el presentador.

© @drishtidream Carlos Calderón y Vanessa Lyon celebran los tres años de su hijo

La pareja ya trabaja en ello... Simpático, Calderón nos confesó que han pasado por un par de situaciones que los hicieron 'sonar las alarmas'. "Nosotros hemos tenido un par de avisos que no han fructificado y no nos negamos a la idea, creo que se lo estamos dejando un poco a Dios. Lo que sí me da risa es que cuando Vanesa me dice que quiere otro bebé, es generalmente cuando más despelucada y cansada está de atender a León, así que no sé si está en sus cinco sentidos, pero definitivamente me da mucha ternura saber que ama ser mamá".

"No nos negamos a la idea, creo que se lo estamos dejando un poco a Dios". Carlos Calderón

Lyon por su parte expresó que un segundo bebé en casa es uno de sus más profundos ruegos a Dios. "¡Sí! Se lo he pedido a Dios, si es su voluntad... literal", nos contó.

Mientras esperan con ilusión un 'positivo' que los transforme como una familia de cuatro, los tres disfrutan de sus días más felices arrancando el otoño en medio de muchos festejos; el tercer año de vida de Leoncito, seguido del cumpleaños de Vanessa Lyon, el 19 de septiembre, y tan solo unos días después, el de Carlos Calderón, el 5 de octubre. Sin duda, pinta para ser un gran cierre del 2024, mismo en el que la pareja ha fortalecido su amor y consolidado la bella familia que han formado.