Paola Rojas se despide de sus amigas en 'Netas Divinas'

Después de anunciar su salida de Netas Divinas, a través de un video en Instagram, Paola Rojas reapareció en esta red social para agradecer a sus seguidores por las muestras de cariño y para dedica unas palabras a totas aquellas mujeres que han sumado su talento a este proyecto, a los más de 18 años que lleva al aire. Conmovida por los mensajes que le han hecho llegar, la periodista enalteció el trabajo de las que, como ella, tuvieron que dejar la emisión, sin oportunidad de despedirse de la audiencia. En otro video, Paola le dedicó unas conmovedoras palabras a sus compañeras de trabajo, Galilea Montijo, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magun, quienes aseguró, serán sus amigas para siempre.

© IG @paolarojas Tras seis años en Netas Divinas, Paola Rojas se despide del proyecto

Agradecida por las muestras de cariño

Visiblemente conmovida, Paola se dirigió primero a su comunidad virtual, de la que ha recibido el apoyo más incondicional: “Para agradecerles muchísimo todos los mensajes tan solidarios y amorosos, de verdad me tienen muy conmovida, agradecida y emocionada, me dan la certeza de que estamos conectados y que esa conexión va más allá de una ventana especifica o un micrófono especifico”, comenta en la primera parte de este mensaje.

La periodista continuó dirigiendo unas palabras a las antiguas generaciones de Netas Divinas: “Aprovecho para agradecer a esas mujeres, que fueron la primera generación de Netas Divinas, la fuerza de este programa no se explica sin ellas, mujeres tan especiales como Luz María Zetina, como Sherlyn, Alessandra Rosaldo, que me escribió un mensaje precioso, ellas son unas enormes de la comunicación y dejaron ahí muchos años de su sensibilidad, su paciencia, su cariño y su amistad, me encanta que ellas también se hicieron amigas y qué padre, por fortuna también son mis amigas”, añadió.

© IG @netasdivinastv Paola Rojas confesó que las Netas serás sus amigas para siempre

De manera especial, Paola mencionó a la mente maestra detrás del éxito del programa: “Sin esas mujeres, la potencia de Netas Divinas no se explica. Martha Figueroa, también, que además es la creadora del concepto de Netas Divinas, así que gracias a cada una de ellas y a todos los involucrados y a ustedes por el cariño inmenso, de verdad que me llenan el alma, los quiero mucho y los quiero fuerte”, finalizó Rojas, quien no ha revelado la razón de su salida de esta emisión.

© IG @netasdivinastv Paola reconoció que es difícil despedirse de un proyecto que le ha dejado tanto amor

La emotiva despedida a sus Netas

Previamente, Paola Rojas ya le había dedicado unas palabras de despedida a las actuales conductoras de Netas Divinas, a quienes se lleva en el corazón: “Me es muy difícil despedirme de un programa que me ha dado amor, que me ha dado amigas que lo van a ser siempre, la verdad es que era una bendición ir a trabajar y que el trabajo fuera compartir un tiempo hermoso con amigas a las que adoro, eso es lo que más valoro de Netas Divinas, que me abrió con ustedes caminos nuevos, puede mostrarme yo. A mis amadas Netas, gracias, las adoro, me quedo con la tranquilidad de que vamos a hacer amigas siempre, yo estoy segura de que nuestra amistad va más allá de un programa de televisión, lo tengo clarísimo”, dijo.

Varias de las conductoras de Netas Divinas, actuales y del pasado, reaccionaron en los comentarios a la salida de Paola Rojas, como Alessandra Rosaldo, quien le escribió: “Eres enorme, tan grande como la puerta de la que hablas de que tú has construido y que será la que te lleve a donde perteneces y mereces estar” o el que le dedicó Jacky Bracamontes, con quien trabajó durante una temporada: “Te amamos, eres una gran mujer, gran profesional y tu sentido de humor es único. ¡Felicidades por lo que viene! Pero sí te digo que @Netasdivinas no será igual sin ti”. Por su parte, Natalia Téllez, le escribió: “Tú en mi corazón siempre. Afortunada de coincidir en el trabajo y de poder seguir coincidiendo en la vida. Te quiero mucho más allá”.