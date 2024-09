Daniel Bisogno podría pasar por pronto por el quirófano y sus compañeros hacen una petición especial

No es secreto para nadie que los últimos meses han sido especialmente complicados para Daniel Bisogno debido a una crisis de salud que enfrentó a inicios de año. El conductor, quien incluso ha tenido que ausentarse de Ventaneando (TV Azteca) para enfocarse en su recuperación, ha sido muy transparente respecto a su situación, y hace tiempo reveló que necesita un trasplante de hígado. La larga espera para esa operación podría terminar pronto, pues así se ha dado a conocer en el programa de espectáculos.

© Instagram @bisognodaniel Daniel Bisogno está a la espera de un trasplante de hígado.

Rosario Murrieta, conductora de Ventaneado, dio a conocer este 4 de septiembre las buenas noticas respecto a la situación médica del ‘Muñeco’. “Tenemos un anuncio que hacer y una petición especialísima que queremos hacer a nuestro público, porque nuestro compañero Daniel Bisogno esta mañana recibió una noticia fenomenal que es que hay probabilidad de que ya sea sometido al trasplante de hígado que estaba esperando por todos estos meses”, compartió la también jefa de información.

“Y necesita, para comenzar este procedimiento, la donación de plaquetas de sangre”, continuó la comunicadora. “Así que estamos haciendo un llamado para que los interesados y los que puedan donar, los potenciales donantes, se acerquen al hospital, al banco de sangre del Hospital Ángeles del Pedregal, donde hay que revisar una serie de requisitos para ver si son candidatos a esta donación”, pidió Rosario, haciendo énfasis en que es necesario cumplir con dichos requerimientos para ser donador.

© Instagram @bisgnodaniel Daniel enfrentó una crisis de salud a inicios de este año.

La periodista se refirió a la donación de plaquetas como “un regalo para nuestro compañero”, y reiteró su alegría por Daniel. “Qué gran noticia. A partir de ya empieza este procedimiento que él estaba esperando”, expresó.

Por su parte, Linet Puente, otras de las anfitrionas del programa, aclaró que aún no es un hecho el trasplante, pero que se están tomando las previsiones necesarias. “Todavía no es algo que es seguro, pero obviamente es una gran probabilidad de que pase en cualquier momento. Así es, esperamos nosotros que sí”, comentó.

© Instagram @bisognodaniel El presentador se ha mantenido positivo.

Mónica Castañeda, otras de las conductoras, compartió la ubicación del hospital en la Ciudad de México, dirección que también fue proporcionada en las redes sociales de la emisión vespertina. Los seguidores de Ventaneando se congratularon por la notica del posible trasplante de Daniel, a quien el enviaron deseos de pronta recuperación.

Tranquilo y a la espera del donante

El pasado mes de julio, Bisogno habló con la prensa sobre su situación de salud y del trasplante de hígado que necesita. “Estamos en este protocolo de una lista, de repente me dicen: ‘A ver si alguien te dona’. No se puede eso, tiene que ser un donador que lamentablemente tiene que fallecer, porque el hígado no es como un riñón, que pueden ponerte uno", compartió”, explicó entonces el conductor.

“Estamos con toda la tranquilidad esperando, sin ninguna prisa, porque estoy bien, entonces es algo que se requiere hacer, pero no hay ninguna prisa importante, o una cuestión que sea de vida o muerte, hasta ahorita”, agregó, refiriéndose al hecho de que ya había superado la etapa más crítica de su problema médico.